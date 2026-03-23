Çin’in devlet kontrolündeki enerji devi Sinopec, tırmanan jeopolitik gerilimler ve yükselen operasyonel riskler nedeniyle İran’dan ham petrol alımını durdurduğunu açıkladı.

ABD’nin bazı alıcılara yönelik yaptırım muafiyetlerine rağmen, İran menşeli petrol satın almanın getireceği riskleri kapsamlı bir şekilde değerlendiren şirket yetkilileri, mevcut konjonktürde bu kaynağı kullanma niyetinde olmadıklarını resmen duyurdu.

Şirket ayrıca, Rusya’dan muafiyet kapsamında temin edilebilecek petrol miktarının da oldukça sınırlı olduğuna dikkat çekerek enerji tedarikinde rota değişikliğine gitti.

KIZILDENİZ VE BATI AFRİKA'YA YÖNELECEKLER

Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek olası aksamaları telafi etmek amacıyla stratejik bir planlama yapan Sinopec, ham petrol ihtiyacını karşılamak için Kızıldeniz ve Batı Afrika pazarlarına yöneldi.

İkinci çeyrek için enerji arzının güvence altına alındığını bildiren dev şirket, tedarik zincirindeki bu radikal değişikliğin yanı sıra üretim kapasitesinde de ayarlamaya gitti. Mevcut zorluklar ve piyasa şartları doğrultusunda Mart ayı rafineri çalışmalarında yüzde 5 oranında kesintiye giden yönetim, operasyonel süreçlerin ikinci çeyrek boyunca yeniden düzenleneceğini belirtti.

KARAR KIRILMA NOKTASI OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Sinopec yönetimi, enerji güvenliğini sağlamak adına hükümet talimatları doğrultusunda ulusal petrol stoklarının kullanımı konusunda proaktif bir strateji izleyeceklerini ifade etti. Stratejik rezervlerden yararlanma konusunda devlet desteği arayışında olan şirket, küresel belirsizliklerin sürdüğü bu dönemde arz güvenliğini çeşitlendirilmiş kaynaklar ve verimli rafineri yönetimiyle korumayı hedefliyor.

Bu karar, Orta Doğu’daki dengeler ve küresel enerji ticareti açısından kritik bir kırılma noktası olarak değerlendiriliyor.