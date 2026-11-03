ABD'nin İran'ın Keşm Adası'na saldırdığına ilişkin haberler, petrol piyasasında yönü yeniden yukarı çevirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'la anlaşmanın mümkün olabileceğini söylemesine rağmen askeri hareketlilik, petrol arzına yönelik endişeleri canlı tuttu.

Salı günü TSİ 07.30'da ABD Batı Teksas türü ham petrol (WTI) vadeli işlemleri 20 sent, yani yüzde 0,21 artışla varil başına 96,66 dolara çıktı. Brent petrol vadeli işlemleri ise 3 sent, yani yüzde 0,03 yükselişle 104,80 dolara ulaştı.

Wall Street Journal'ın salı günü ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre ABD, İran'ın Keşm Adası'na saldırdı. Bazı yetkililer, saldırıları İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere saldırma kapasitesini engellemeye yönelik savunma amaçlı operasyonlar olarak nitelendirdi.

BİR GÜN ÖNCE YÜZDE 7'DEN FAZLA DÜŞMÜŞTÜ

İran ve Katar yetkilileri arasındaki görüşmelerin savaşın sona erebileceğine yönelik umutları artırmasıyla Brent ve WTI fiyatları pazartesi günü yüzde 7'den fazla gerilemişti.

Brent petrol, ekim ayını ise ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerin ardından Ortadoğu'daki çatışmaların yeniden şiddetlenebileceği endişesiyle son altı ayın en yüksek seviyesinde tamamlamıştı.

Trump, pazartesi günü Tahran'la anlaşmaya varılmasının mümkün olabileceğini söyledi. Ancak İran'a yönelik askeri saldırıları yeniden başlatma tehdidini uygulayıp uygulamayacağı konusundaki belirsizlik sürdü.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da Yüksek Lider Ayetullah Mücteba Hamenei'nin hükümete barış görüşmelerini yürütmesi için bazı yetkiler verdiğini açıkladı. Tahran yönetimi, Katar arabulucularıyla günlerce süren görüşmelerin ardından ABD ile savaşı sona erdirmeye yönelik temasların devam ettiğini pazartesi günü duyurdu. Değiştirilmiş öneriler gündeme gelse de müzakerelerde ilerleme sağlanamadı.

KALICI YÜKSELİŞ İÇİN ARZDA AKSAMA VURGUSU

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, Keşm Adası'na saldırı haberlerinin petrol fiyatlarına bir miktar jeopolitik risk primi eklediğini belirtti. Waterer'a göre piyasalar diplomatik çözüm ihtimalini fiyatlamaya başlamışken askeri faaliyet haberleri piyasa havasını değiştirdi.

Phillip Nova Piyasa Analizleri Başkanı Priyanka Sachdeva ise fiyatların saldırı haberleriyle elde ettiği kazanımları koruyamamasının, jeopolitik risk priminin büyük ölçüde fiyatlara yansımış olabileceğini gösterdiğini söyledi. Sachdeva, fiziksel petrol arzında veya kritik enerji altyapısında yeni bir aksama yaşandığına ilişkin somut kanıtlar olmadıkça yalnızca saldırı haberlerinin kalıcı yükseliş sağlamasının zor olabileceğini ifade etti.

Şubat ayının sonlarında başlayan ABD-İran çatışması, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi trafiğini önemli ölçüde azalttı. Savaş öncesinde küresel ham petrol ve doğal gaz arzının yaklaşık beşte biri bu su yolundan taşınıyordu. Uzun süreli arz kesintisi riski petrol piyasasının gündeminde kalmayı sürdürüyor.