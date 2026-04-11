Petrol piyasası, geride bıraktığımız haftayı son 3,5 yılın en sert değer kaybıyla kapattı. Brent petrolün varil fiyatı haftayı 95,20 dolar seviyesinden tamamlarken, hafta genelinde yaşanan yüzde 12,7'lik düşüş, Ağustos 2022'den bu yana görülen en büyük haftalık kayıp olarak kayıtlara geçti. Fiyatlardaki bu ani çakılmanın temelinde, diplomatik kanallardan gelen "ateşkes" haberleri yatıyor.

ATEŞKES BEKLENTİSİ SATIŞ BASKISINI TETİKLEDİ

Piyasalardaki sert düşüşün fitilini, ABD ile İran arasında Pakistan'ın ara buluculuğuyla sağlanan iki haftalık geçici ateşkes kararı ateşledi. Diplomatik temasların ardından gelen bu adım, yatırımcıların satış pozisyonuna geçmesine neden oldu. Ancak sektör temsilcileri, kalıcı bir barış tesis edilmediği sürece arz risklerinin masada kalmaya devam edeceği ve bu durumun fiyatlardaki aşağı yönlü hareketi sınırlayabileceği görüşünde.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA KRİTİK BEKLEYİŞ

Petrol sevkiyatının kalbi sayılan Hürmüz Boğazı, piyasaların radarındaki en kritik bölge olmayı sürdürüyor. Şu an için boğazdaki gemi trafiğinin normal kapasitesinin yüzde 10’unun altında seyretmesi, arz endişelerini canlı tutuyor. İran’ın bölgedeki gemilere yönelik kendi kara sularını kullanma uyarıları devam ederken, uzmanlar Basra Körfezi’nden petrol akışının tamamen normale dönmemesi durumunda fiyatların hızla toparlanabileceği konusunda uyarıyor.

ARZ KESİNTİLERİ NİSAN AYINDA ARTABİLİR

Bölgedeki enerji altyapısına yönelik saldırılar, üretim rakamlarını doğrudan etkiledi. Mart ayında Ortadoğu genelinde yaklaşık 7,5 milyon varillik bir üretim kapasitesi devre dışı kalırken, bu rakamın nisan ayı itibarıyla 9,1 milyon varile yükselmesi öngörülüyor. Analistler, bu tablo doğrultusunda küresel petrol piyasasının yıl genelinde beklenenin aksine bir arz açığıyla karşı karşıya kalabileceğini değerlendiriyor.

SUUDİ ARABİSTAN VE RUSYA HATTINDA SON DURUM

Suudi Arabistan’daki enerji tesislerine düzenlenen saldırıların üretimde günlük 600 bin varillik bir kayba yol açtığı, boru hatlarındaki akışın ise ciddi oranda düştüğü bildirildi. Diğer taraftan ABD tarafının, Rus petrolü alımına dair muafiyetleri uzatacağına yönelik sinyalleri piyasada dengeleyici bir unsur olarak takip ediliyor. Jeopolitik risklerin seyri ve arz-talep dengesindeki belirsizlikler, petrol fiyatlarında yüksek volatilite döneminin bir süre daha devam edeceğine işaret ediyor.