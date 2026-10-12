Suudi Aramco CEO'su Amin Nasser, küresel enerji piyasalarındaki mevcut tablo ve artan risklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Nasser, ham petrol arzındaki sıkışıklığın ciddi boyutlara ulaştığını vurgulayarak, karadaki ticari petrol stoklarının 6 milyar varilin oldukça altına gerilediğini ifade etti.

Sözcü yazarı ve ekonomist Mahmut Aydoğmuş, küresel petrol stoklarında yaşanan azalışın petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturabileceğine dikkat çekti. Aydoğmuş, bu durumun iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarına da doğrudan yansıyabileceği değerlendirmesinde bulundu.

"SON TAMPON ERIYOR"

Nasser, bu seviyenin elde kalan son tamponu oluşturduğunu belirterek, enerji akışındaki aksamalara dikkat çekti. Aramco CEO'su, Hürmüz Boğazı tamamen yeniden açılana ve güven yeniden tesis edilene kadar enerji tedarik zincirindeki baskının daha da artacağını söyledi.

Açıklamalarında rafine petrol ürünlerine de değinen Nasser, bu ürünlerin fiyatlarındaki sert yükselişin var olan tabloyu ve yaşanan sorunu daha da ağırlaştırdığını dile getirdi.

AKARYAKIT FİYATLARI ETKİLENEBİLİR

Aramco CEO'sunun açıklamaları, önümüzdeki dönemde petrol fiyatlarının daha da yükselebileceğine işaret ediyor. Çünkü dünyada petrol stokları azalıyor ve bu stokların yeniden doldurulması iki yılı bulabilir. Türkiye petrol ihtiyacının büyük bölümünü ithal ettiği için bu gelişmeden doğrudan etkilenecek ülkeler arasında yer alıyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, benzin ve motorine yeni zamlar gelmesi anlamına gelebilir.

Üstelik dolar kurundaki artış da buna eklenirse akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş daha belirgin olacaktır. Özellikle motorin fiyatlarındaki artış, nakliye maliyetlerini yükselterek gıdadan giyime kadar pek çok ürünün fiyatına yansıyacaktır. Kısacası petrol stoklarındaki bu azalma, Türkiye'de hem yeni akaryakıt zamları hem de enflasyon açısından ciddi bir risk oluşturuyor.