Şirket, bu yöntemle geleneksel madenciliğe ihtiyaç duymadan mevcut petrol sahası altyapısını kullanarak kritik öneme sahip lityum üretmeyi hedefliyor. Aynı sahada inşası süren Freedom 1 tesisinin tamamlanmasıyla yıllık 1.000 ton lityum karbonat üretim kapasitesine ulaşılması planlanıyor.

GEN 6 SİSTEMİ ÜRETİM SÜRECİNİ HIZLANDIRDI

Yeni platform, doğrudan lityum çıkarma (DLE) teknolojisini kullanarak tuzlu sudaki lityumu ayırıyor ve bunu sahada lityum karbonata dönüştürüyor. Tam otomatik sistem; sıcaklık, basınç, akış hızı, pH ve iletkenlik gibi kritik verileri anlık olarak takip ederek üretim sürecini yönetiyor.

Şirkete göre Gen 6 sistemi, 21 aylık saha çalışmaları boyunca elde edilen veriler doğrultusunda geliştirildi. Bu süreçte 400 binden fazla varil tuzlu su işlendi ve 2 bin 500'ün üzerinde operasyon testi gerçekleştirildi. Yeni sistemde işlem döngüsü yaklaşık 60 dakikadan 20 dakikaya düşürülerek üretim hızı önemli ölçüde artırıldı.

İLK TİCARİ TESİS İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Freedom Launchpad tesisi şu anda lityum üretimi, müşteri numunelerinin hazırlanması, personel eğitimi ve ticari üretim öncesi süreçlerin test edilmesi amacıyla kullanılıyor. Aynı bölgede inşa edilen Freedom 1 ise şirketin ilk ticari ölçekli lityum karbonat üretim tesisi olacak.

LibertyStream, tesisin bu yılın sonuna kadar faaliyete geçmesini ve yılda 1.000 ton lityum karbonat üretmesini hedefliyor. Şirket, başarılı olması halinde bu yöntemin petrol sahalarından çıkan tuzlu suların değerlendirilmesinde yeni bir dönem başlatabileceğini ve Kuzey Amerika'da kritik mineral üretimini artırabileceğini belirtiyor.