Avrupa'nın en büyük ikinci limanı olan Anvers Limanı, petrol sızıntısının ardından açıklama yayımladı. Açıklamada, "Konteyner rıhtımı Deurganckdock'ta meydana gelen petrol sızıntısı, Anvers Limanı'nda ciddi aksamalara neden olmaktadır" ifadeleri kullanıldı. SIZINTI KISA SÜREDE DURDURULDU Yakıt ikmali sırasında meydana gelen sızıntı kısa sürede durdurulurken olaya karışan gemilerin temizlik çalışmaları kapsamında kontrol edildi. Açıklamada, yaşanan sızıntı nedeniyle Anvers Limanı'na erişimin durduğu belirtilirken, "Özel gemiler sızan petrolün temizlenmesi için aktif olarak çalışmaktadır. Çevremizi korumak mutlak önceliğimizdir. Operasyonel ve ekolojik hasarı en aza indirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" değerlendirmesi yapıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.