Rusya'nın Soçi kentinde insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla alevlere teslim olan petrol tesisinin önünde dans edip video çeken üç genç, polis tarafından gözaltına alındı. Yangınla mücadele devam ederken müzik eşliğinde eğlenen gençlerin görüntüleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

YANGIN SIRASINDAKİ VİDEO İNFİAL YARATTI

Krasnodar Bölgesi İçişleri Bakanlığı Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Soçi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangın sırasında sosyal medyada yayılan ve kamuoyunun tepkisini çeken video nedeniyle harekete geçti. Görüntülerde yer alan 19, 20 ve 21 yaşlarındaki üç kişi gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.

Gençlerin, Rusya'nın Nijniy Tagil kentinden Soçi'ye geldikleri ve turist olarak bölgede bulundukları bildirildi. Haklarında, "Olağanüstü Hal veya Tehlike Durumlarında Davranış Kurallarını İhlal Etmek" suçlamasıyla idari işlem başlatıldı.

PİŞMAN OLDUKLARINI SÖYLEDİLER

Gözaltına alınan gençlerin, polis sorgusunda olaydan dolayı pişmanlık duyduklarını söyledikleri belirtildi. Olayın ardından kamuoyunda oluşan tepki üzerine yerel yönetim de soruşturma sürecine dahil oldu.

Ukrayna güçlerinin, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırılarına misilleme olarak Soçi kentine düzenlediği İHA saldırısında, kentin sanayi bölgesindeki bir petrol deposu hedef alınmıştı. Saldırı sonucu çıkan yangın uzun süre kontrol altına alınamazken, büyük çaplı maddi zarar meydana gelmişti.