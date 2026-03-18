Petrol fiyatları, Irak ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında Türkiye üzerinden ihracatın yeniden başlamasına yönelik anlaşmanın ardından geriledi.

Brent petrol, hafta ortasında çarşamba günü 100 dolara geriledi. Bugün saba senasında 08.40'ta 101 dolarda bulunuyor.

ABD ham petrolü (WTI) bugün 91 dolara kadar geriledi. Sabah seansında 08.40'ta 92 dolar civarında işlem görüyor.

Irak, yarı özerk Kürt Bölgesi üzerinden Türkiye’nin Akdeniz’deki Ceyhan limanına uzanan boru hattı aracılığıyla petrol ihracatını tekrar başlatmak için anlaşmaya vardı. ABD ise, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran’a ait gemisavar seyir füzesi noktalarını vurmak için mühimmat kullandığını açıkladı.

İran’ın Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri ve savaş döneminin önemli isimlerinden Ali Larijani’nin ölümünü doğrulamasıyla tansiyon daha da yükseldi.

Foreign Policy Research Institute Başkanı Aaron Stein, “Larijani’nin öldürülmesi büyük bir olay ve İran’ı petrol akışını kesmeye daha fazla zorlayabilir. Trump’ın tankerleri koruma baskısı altında olduğu açık, bu da ABD’nin donanmanın kaçınmak isteyeceği türden oldukça gergin operasyonlara girebileceği anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Irak petrolünün Türkiye üzerinden yönlendirilmesi, arz endişelerini sadece kısmen hafifletecek. OPEC üyesi ülkenin üretimi, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasından önceki seviyelerin yaklaşık üçte biri olan günlük 1,4 milyon varile geriledi.