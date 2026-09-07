Ortadoğu'da artan gerilim ve ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar, petrol arzında uzun süreli kesinti endişelerini artırarak fiyatların yeniden tırmanışa geçmesinde başlıca etken oldu.

BRENT'DE 97 DOLAR SINIRI AŞILDI

Brent ham petrolünün fiyatı, yüzde 1,50'lik artışla varil başına 97,72 dolara yükseldi. ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 1,31 artışla 92,78 doları gördü. Geçen hafta Brent'te yüzde 7,8, WTİ'de ise yaklaşık yüzde 10'luk bir yükseklik kaydedilmişti.

GÖZLER AKARYAKIT FİYATLARINDA

Petrol fiyatlarında görülen bu yükselişin ardından gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Petrol fiyatlarındaki artışın akaryakıta yansıması neredeyse istisnasız bir kural. Ancak kısa süreli artışlar zammın frenlenmesine neden olurken, fiyatlın bu seviyede sürdüğü durumda zammın kaçınılmaz olacağı ifade ediliyor.

Geçtiğimiz hafta sert yükselen petrol fiyatlarının ardından akaryakıta eşine az rastlanır bir zam gelmişti. 4 Eylül'de motorine 8 lira 24 kuruşluk bir zammın uygulanması, gündemi yeniden hareketlendirmişti. Motorini litre fiyatı gelen zamla beraber 90 lirayı aşmıştı.

NEDEN YÜKSELDİ?

Fiyatlardaki bu sert yüksekliğin en önemli nedenleri arasında, ABD ve İran'ın saldırılarını yeniden başlatması ve dünya petrol arzının beşte birinin daha önce geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının azalması gösteriliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 76.92 TL

Motorin: 88.89 TL

LPG: 34.99 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 76.78 TL

Motorin: 88.75 TL

LPG: 34.39 TL

ANKARA

Benzin: 77.89 TL

Motorin: 90.02 TL

LPG: 35.09 TL

İZMİR

Benzin: 78.17 TL

Motorin: 90.29 TL

LPG: 34.99 TL