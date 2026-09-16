Ukrayna ve İran'da devam eden çatışmaların küresel petrol arzını sıkıştırması sebebiyle, ABD'deki sürücülerin çarşamba ve perşembe günleri akaryakıt fiyatlarında ciddi bir artışla karşılaşması bekleniyor.

Enerji analistleri, toptan satış fiyatlarında yaşanan yükselişlerin henüz tüketiciye tam olarak yansımadığını belirterek pompa fiyatlarında yeni artışlar yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

Gulf Oil Kıdemli Enerji Danışmanı Tom Kloza, salı günü yaptığı açıklamada takip eden 24 saatin "hem benzin hem de motorin için pompalarda sarsıcı artışlar" getireceği uyarısında bulundu.

Benzin istasyonlarının veya perakendecilerin toptan akaryakıt için ödedikleri miktar ile pompadan sürücülere yansıttıkları fiyat arasındaki fark olan akaryakıt marjlarına değinen Kloza, X platformunda yaptığı paylaşımda marjların "henüz önceki toptan satış zamlarına yetişemediğini" belirtti.

Kloza ayrıca, "Özellikle Büyük Göller ve Kayalık Dağlar eyaletlerinde büyük artışlara dikkat edin," ifadesini kullandı.

'YENİ BİR EŞİĞE ULAŞTIK'

GasBuddy Petrol Analiz Başkanı Patrick De Haan da salı günü sosyal medyada benzer bir uyarı yayınlayarak, "Yeni bir eşiğe ulaştık; ABD ortalama motorin fiyatı galon başına 6,301 dolara ulaşırken benzin ise 4,355 dolara yükseldi," ifadelerini paylaştı.

De Haan, "Önümüzdeki 48 saat içinde her ikisinde de belirgin bir sıçrama bekliyorum. Motorin birkaç gün içinde galon başına 6,60 dolara ulaşarak 2022'deki enflasyona göre ayarlanmış zirveyi aşabilir," değerlendirmesinde bulundu.

Amerikan Otomobil Kurumu (AAA) tarafından açıklanan son veriler, çarşamba günü ülke genelinde ortalama benzin fiyatının galon başına 4,37 dolara yükseldiğini gösterdi.

Bu rakam salı günü 4,33 dolar, bir hafta önce ise 4,22 dolar seviyesindeydi. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ise ulusal ortalamanın 3,19 dolardan bir dolardan fazla artış gösterdiği kaydedildi.

Ülkedeki en yüksek ortalama fiyat galon başına 6,04 dolar ile California'da görülürken; Washington, Hawaii, Nevada, Oregon ve Alaska olmak üzere beş eyalette daha ortalama fiyat galon başına 5 doların üzerinde seyretti.