İngiltere ve Avrupa genelinde toptan enerji fiyatlarında yaşanan sert yükselişler hane halkı ve işletmeler üzerinde yeni mali baskılar oluştururken, bu durum küresel enerji piyasalarına bağlı olan Türkiye ekonomisini de doğrudan etkileme riski taşıyor.

ABD ve İran arasındaki karşılıklı misillemeler ile Hürmüz Boğazı'ndaki tedarik aksaklığı endişeleri, enerji maliyetlerini hızla tırmandırdı.

KÜRESEL PETROL 100 DOLARIN ÜZERİNDE

The Mirror'da yer alan habere göre; Küresel piyasalarda ham petrol fiyatlarının varil başına 100 doları geçmesi, akaryakıt maliyetlerini doğrudan artırdı.

Akaryakıt fiyatlarını uluslararası ürün fiyatları ve döviz kuru üzerinden belirleyen Türkiye'de, ham petroldeki bu artışın kısa süre içinde benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam olarak yansıması öngörülüyor.

Akaryakıt maliyetlerindeki artışın, lojistik ve taşımacılık kanalıyla genel tüketim ürünlerine de etki etmesi bekleniyor.

TOPTAN DOĞAL GAZ FİYATLARI ZİRVEDE

Toptan doğal gaz fiyatları, Avrupa genelinde depolama olanaklarının sınırlı olması ve Orta Doğu'daki sevkiyat riskleri nedeniyle 2022 sonundan bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaştı.

Türkiye, tüketiminin büyük bölümünü ithal doğal gazla karşıladığı için küresel gaz fiyatlarındaki artış doğrudan ithalat maliyetlerine yansıyor. Bu durum, önümüzdeki kış döneminde konut ısıtma ve elektrik üretimi maliyetlerinin yükselmesi riskini beraberinde getiriyor.

ENFLASYON VE CARİ AÇIK ÜZERİNDEKİ BASKI ARTABİLİR

Ekonomistlerin değerlendirmelerine göre, petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki kalıcı yükselişler Türkiye’nin enerji ithalatı faturasını artırarak cari açık üzerinde ek yük oluşturuyor.

Aynı zamanda enerji maliyetlerindeki artış, üretim ve dağıtım giderlerini yükselterek genel enflasyon oranları üzerinde yukarı yönlü bir baskı yaratıyor.