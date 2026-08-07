Brent petrol ve küresel piyasalarda benzin ve motorin fiyatları yeniden yükselişe geçti. Hürmüz Boğazı'nda artan gerilimle Brent petrol 83-84 dolara çıktı. ABD-İran savaşında 100 doların üzerine çıkan Brent petrol, ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğine ilişkin beklentilerle bu hafta başında 79 dolar seviyesine kadar gerilemişti.

Brent petrol ve ürün fiyatlarındaki yükseliş benzine zammı gündeme getirdi. Sektör kaynakları, ANKA Haber Ajansı’ya yaptıkları açıklamada, benzine, bu gece yarısından geçerli (cumartesi) 1,43 TL zam beklendiğini söyledi. Motorinde, gelecek haftanın ortasına kadar bir fiyat hareketi beklenmiyor.

Kaynaklar, zam gereksiniminin Eşel mobil gereğince yüzde 25’inin ÖTV’den karşılanacağını belirterek, "Kalan yüzde 75’i pompaya yansıyacak. Buna göre zam tutarı 1,06 TL düzeyinde bulunuyor" diye konuştu.

Kaynaklar, benzine cumadan geçerli olacak biçimde beklenen 4,35 TL’lik indirime de işaret ederek, "Bu indirimin tümü ÖTV’ye kesildi. Dolasıyıla indirim yapılmadı, pompa satış fiyatları ve tabelalar değişmedi" dedi.

Kaynaklar, gerek benzinde gerekse de motorinde indirim dönemlerinde ÖTV kesintilerinin devam edeceğini kaydederek, "Benzin ve akaryakıtta ÖTV tutarları, mart ayında eşel mobil kararı alınmadan önceki düzeyine gelinceye dek kesintiler devam edecek. İndirim pompa satış fiyatlarına yansımayacak" ifadesini kullandı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

7 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzinin litresi: 67.24 TL

Motorinin litresi: 80.01 TL

LPG: 33.79 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzinin litresi: 67.08 TL

Motorinin litresi: 79.87 TL

LPG: 33.19 TL

Ankara

Benzinin litresi: 68.20 TL

Motorinin litresi: 81.14 TL

LPG: 33.89 TL

İzmir

Benzinin litresi: 68.50 TL

Motorinin litresi: 81.41 TL

LPG: 33.79 TL