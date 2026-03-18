Orta Doğu’daki savaş nedeniyle petrol fiyatları artarken, altın fiyatları düşüşte. Piyasalardaki belirsizlik yatırımcıların gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Bu gelişmeler ışığında, İngiltere merkezli Barclays bankası, ABD hisse senetleriyle ilgili analizlerini yayımladı.

Barclays Küresel Hisse Senedi Taktiksel Stratejiler Başkanı Alex Altmann, ABD hisse senetlerinin son bir yılın belirgin sinyalini verdiğini belirtti.

Altmann, piyasalardaki son satış dalgasının en kötü kısmının geride kalmış olabileceğini ifade ederek, Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi kurumların değerlendirmeleriyle paralel açıklamalarda bulundu.

SON 1 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Barclays’in 19 farklı veriyi analiz ederek oluşturduğu Hisse Senedi Zamanlama Göstergesi (BETI), salı günü yayımlanan yatırımcı notuna göre eksi 8,3 seviyesine geriledi.

Bu, ABD Başkanı Donald Trump dönemindeki gümrük tarifesi gerginliğinin yaşandığı geçen Nisan ayından bu yana görülen en düşük değer olarak kayda geçti.

BETI göstergesinin eksi 7–8 seviyelerine gerilediği dönemlerde, S&P 500 endeksinin 42 günlük ortalama getirisi %6,6 olarak ölçülmüş. Banka verilerine göre, 2015’ten bu yana benzer 38 gözlemin %92’si pozitif sonuç vermiş durumda.

PİYASALARDA TOPARLANMA İŞARETLERİ

S&P 500 endeksi, salı günü yüzde 0,3 artarak İran’daki savaşın başlangıcından bu yana en iyi iki günlük performansını kaydetti. Haftalık bazda endeks, dört günlük düşüşün ardından yüzde 1,3 değer kazandı. Analistler, teknik destek seviyelerinden gelen “dipten alım” eğiliminin bu toparlanmada etkili olduğunu belirtiyor.

ANALİSTLER YENİ DALGALANMALARA DİKKAT ÇEKİYOR

Analizlerde, göstergelerdeki düşüşün piyasalarda boğa duyarlılığının zayıfladığını ve yüksek getirili kredi piyasasında sert yeniden fiyatlamaların yaşandığını gösterdiği ifade edildi.

Emtia ticaret danışmanları ve hedge fonların düşük riskli pozisyonlarının, endekslerin yeni zirveler görmesine katkı sağlayabilecek potansiyele sahip olabileceği vurgulandı.

-Bu haber, piyasa verileri ve uzman değerlendirmelerine dayalı bilgilendirme amacı taşımaktadır. İçerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi veya alım-satım önerisi niteliği taşımamaktadır. Yatırım kararlarınızı almadan önce kendi araştırmanızı yapmanız ve gerektiğinde bir finansal uzmana danışmanız önemlidir.