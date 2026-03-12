Petrol, Umman’ın önemli petrol ihracat terminalindeki tüm gemileri tahliye etmesi ve Irak sularında iki petrol tankerine saldırı düzenlenmesinin ardından varil başına 100 doların üzerine çıktı. Altın ise yükselen petrol fiyatları sonrasında düşüşe geçti.

ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ

Ons altın haftanın dördüncü işlem gününde aşağı yönlü eğilim sergiliyor. Ons altın bugün sabah seansında 08.04'te 5 bin 145 dolarda bulunuyor.

Gram altın, ons altında görülen satıcılı seyrin etkisiyle, yönünü aşağı çevirdi. Gram altın bugün sabah seansında 08.04'te 7 bin 295 lirada bulunuyor.

PETROL YENİDEN YÜKSELDİ

Petrol fiyatları Umman'ın ihracat terminalindeki tüm gemileri tahliye etmesi üzerine yükselişe geçti. Brent petrol dün gece 101,74 dolara kadar yükseldi. Bugün sabah seansında 08.04'te ise 98,89 dolarda bulunuyor.

ORTA DOĞU GERİLMEYE DEVAM EDİYOR

Umman, önlem amacıyla Mina Al Fahal terminalindeki tüm gemileri tahliye etti. Bu tesis, Hürmüz Boğazı’nın dışında yer alıyor ve Orta Doğu petrolünün küresel piyasalara sevk edilebildiği az sayıdaki limandan biri olarak biliniyor.

İran ise Çarşamba günü ticari gemilere yönelik saldırıların ardından petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara çıkabileceği uyarısında bulundu. Bu gelişmeler üzerine Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), 1970’lerden bu yana görülen en büyük petrol şoklarından birini sınırlamak için stratejik rezervlerin büyük ölçekte piyasaya sürülmesi çağrısında bulundu.

ABD'DE ENFLASYON DEĞİŞMEDİ

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları dün açıklandı. Enflasyon yıllık bazda yüzde 2,4 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 0,2 oldu.

