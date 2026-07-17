Hürmüz Boğazı'na ilişkin risklerin yeniden öne çıkmasıyla Brent petrol 85 dolar bandına yükselirken, enerji fiyatlarındaki artışın küresel enflasyon ve faiz politikaları üzerindeki etkisi yeniden tartışılmaya başlandı. Petrol fiyatlarındaki yükselişten enerji ve finans şirketlerinin nasıl etkilendiğini Ekonomist Deniz Eresen, Sözcü'ye değerlendirdi.

"SAVAŞIN MALİYETİNİ HALKLAR, KAZANCINI BAZI ŞİRKETLER ÜSTLENİYOR"

Jeopolitik risklerin yalnızca siyasi değil ekonomik sonuçlar da doğurduğunu belirten Ekonomist Deniz Eresen, son dönemde açıklanan bilançoların dikkat çekici olduğunu söyledi.

"Enerji piyasalarında en küçük belirsizlik bile petrol fiyatlarını yukarı taşıyor. Hürmüz Boğazı'na ilişkin her risk algısı, arz güvenliği endişesi oluşturuyor. Bunun doğal sonucu olarak petrol fiyatları yükseliyor ve başta ExxonMobil, Chevron, Shell, BP ve TotalEnergies olmak üzere küresel enerji devlerinin gelirleri güçleniyor."

"YÜKSEK PETROL, YÜKSEK FAİZ DÖNGÜSÜNÜ BESLİYOR"

Petrol fiyatlarının yalnızca akaryakıt maliyetini etkilemediğini ifade eden Eresen, bunun küresel para politikalarını da şekillendirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Petrol fiyatı yükseldiğinde enflasyon üzerindeki baskı artıyor. Merkez bankaları da bu nedenle faiz indirimlerinde daha temkinli davranıyor. Faizlerin uzun süre yüksek kalması ise JPMorgan, Morgan Stanley ve Goldman Sachs gibi büyük finans kuruluşlarının faiz gelirlerini destekliyor. Son açıklanan ikinci çeyrek bilançoları da bunun önemli sinyallerini veriyor."

"BU, SAVAŞLAR EKONOMİK ÇIKAR İÇİN SÜRDÜRÜLÜYOR DEMEK DEĞİL"

Kamuoyunda sıkça dile getirilen "Savaş uzadıkça bazı şirketler kazanıyor" yorumlarına da değinen Eresen, bu konuda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

"Hiç kimse yalnızca şirketler para kazansın diye savaş çıkarıldığını iddia edemez. Böyle bir sonuca mevcut verilerle ulaşmak mümkün değil. Ancak ekonomik tablo da ortada. Jeopolitik krizler uzadıkça enerji ve finans sektörünün kârlılığı artıyor. Bunun karşılığında ise yüksek enflasyon, pahalı enerji ve yüksek faiz nedeniyle faturayı hane halkı ile reel sektör ödüyor."

Reuters'ın aktardığı verilere göre BP ve TotalEnergies, ikinci çeyrekte petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle daha güçlü finansal sonuçlar beklediklerini açıkladı. Aynı dönemde Wall Street'in büyük bankaları da beklentilerin üzerinde kâr açıkladı. Bu tablo, jeopolitik risklerin küresel şirket bilançoları üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.