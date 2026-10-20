19 Ekim'de sandığa giden halkın büyük çoğunluğu ise Kanada'da kalmayı tercih etti. İlk sonuçlara göre seçmenlerin yüzde 76'sı ayrılığa karşı çıkarken, yüzde 24'ü bağımsızlık sürecinin başlatılmasını destekledi.

PETROL GELİRLERİ ANLAŞMAZLIĞIN MERKEZİNDE

Kanada'nın batısında bulunan Alberta, ülkenin en büyük petrol üretim merkezlerinden biri. Ancak bağımsızlık yanlıları, eyaletin doğal kaynaklarından elde ettiği ekonomik güce rağmen federal hükümetin kararlarından olumsuz etkilendiğini savunuyor.

Özellikle petrol sektörüne yönelik çevre düzenlemeleri, yeni boru hattı projeleri ve federal yönetimin yetkileri uzun süredir anlaşmazlıklara yol açıyor. Ayrılık yanlıları, Alberta'nın kendi kaynakları ve ekonomisi üzerinde daha fazla söz sahibi olması gerektiğini belirtiyor.

Bu taleplerin büyümesi üzerine eyalet Başbakanı Danielle Smith, Kanada'da kalmayı desteklemesine rağmen ayrılık konusunda halkın görüşünü almak için referandum düzenledi.

HALKIN YÜZDE 76'SI KANADA'DA KALMAK İSTEDİ

19 Ekim'de yapılan oylamada Alberta halkına Kanada'da kalmak mı, yoksa bağımsızlık için yeni bir referandum sürecini başlatmak mı istedikleri soruldu.

İlk sonuçlarda seçmenlerin dörtte üçünden fazlası Kanada'da kalmayı tercih etti. Böylece ayrılık yanlılarının girişimi sandıkta beklediği desteği bulamadı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, sonucu ülkenin birliği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Alberta Başbakanı Danielle Smith de halkın kararını memnuniyetle karşıladı.

Bağımsızlık yanlıları ise aldıkları yüzde 24'lük desteğe dikkat çekerek mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı. Referandumun kesin sonuçlarının 29 Ekim'de ilan edilmesi bekleniyor.