Rusya'nın Vologda bölgesi başta olmak üzere ülkenin büyük bir bölümünde, Ukrayna'nın petrol depolarına düzenlediği saldırıların ardından akaryakıt sıkıntıları ve kısıtlamalar yaşanıyor.

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olan ve bugüne kadar Avrupa'ya kıyasla oldukça ucuz ve erişilebilir akaryakıta sahip olan Rusya'da, son haftalarda benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşması günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ukrayna'nın petrol rafinerileri ve yakıt üretim tesislerini vurması petrol zengini ülkede hem ekonomiyi, hem halkı zora soktu.

Vologda'da bazı istasyonların tamamen kapandığı, açık olanlarında ise sürücülerin uzun süreler beklemek zorunda kaldı. İnsanlar saatlerce kuyruklarda bekledi.

10 LİTRE BENZİN İÇİN YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Etkilenen tek nokta, Vologda bölgesi de değil. Rus işgali altındaki Kırım'da da benzer sorunlar yaşanıyor.

Bir benzinlikte yakıt stoklarının bitmesi durumunda bu istasyonlar aylar boyunca yeni yakıt alamıyor. Bu sebeple her damla yakıt son derece değerli bir hale geldi.

Petrol zengini Rusya'da vatandaşlar 10 litre benzin almak için kilometrelerce uzayan kuyruklarda bekliyor. Öfkelenen insanlar ise benzinliklerde tekme tokat kavga ediyor.

Yapılan incelemelere göre, haziran ayından bu yana Rus bölgelerinin yüzde 90'ından fazlasında akaryakıt kısıtlaması veya tedarik sıkıntısı yaşandı.

Bazı bölgelerde karne ile satılmaya başlayan yakıt için vatandaşlar özel belgeler ve ellerinde araç plakalarıyla benzinliklere müracat etmek durumunda kaldı.

EKONOMİ PARÇA PARÇA DÖKÜLYOR

Yaşanan kriz karşısında Moskova yönetimi, ilk olarak belirli kalitedeki benzin ve havacılık yakıtlarının ihracatını yasaklama kararı aldı.

Geçtiğimiz hafta ise bu yasak dizel ihracatını da kapsayacak şekilde genişletildi ve ülke genelinde akaryakıt kısıtlamaları uygulamaya konuldu.

Rusya'nın en büyük geliri ise, petrol ve gaz ihracatından geliyor. Rusya için bu karar, ekonomi için ağır bir darbe oldu.

Alınan bu önlemlerin Moskova ve bazı diğer bölgelerde etkisini göstermeye başladığı, başkentteki kuyrukların kısaldığı ve Vologda gibi bölgelerde bazı istasyonların yeniden faaliyete geçerek teslimat sıklığının arttığı ifade ediliyor.

Ancak ABD merkezli enerji araştırma şirketi Energy Intelligence'ın temmuz ayı başında yayımladığı rapora göre, Ukrayna'nın şubat sonundan bu yana enerji altyapısına yönelik artan saldırıları nedeniyle, Rusya'nın günlük 6,6 milyon varillik rafinaj kapasitesinin yaklaşık yarısı devre dışı kalmış durumda.

UKRAYNA'NIN SALDIRILARI

Ukrayna yönetimi, Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını Moskova'nın kendi şehirlerine düzenlediği bombardımanlara bir yanıt ve Rusya'nın askeri harcamalarını fonlayan gelir kaynaklarını kesme yöntemi olarak nitelendiriyor.

Kremlin ise krizin kritik seviyede olmadığını savunarak durumu hafifletmeye çalışıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Rus toplumunu bölmeye ve panik yaratmaya çalıştığını öne sürerek, Rus enerji ağının güvenlik marjının oldukça yüksek olduğunu ve ekonomiye zarar verme çabalarının başarısız olacağını ifade etti.

Ukrayna sınırına yaklaşık bin kilometre mesafede bulunan Vologda'daki yerel yetkililer konuyla ilgili yorum taleplerine yanıt vermezken, istasyonlarda bekleyen bazı Rus sürücüler ise yaşanan sıkıntılardan dolayı Batı'yı ve Ukrayna'yı suçlayarak Kremlin'in resmi söylemlerine paralel açıklamalarda bulunuyor.