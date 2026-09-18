Venezuela hükümeti ve ülke muhalefeti, İngiltere Merkez Bankası kasalarında saklanan ve yaklaşık 4 milyar dolar değerinde olan merkez bankası altın rezervlerinin New York Federal Rezerv Bankası’na aktarılması yönünde bir anlaşmaya yakın.

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi dört kişiye göre, tartışılan şartlar kapsamında Delcy Rodríguez başkanlığındaki geçici hükümet altın üzerinde yasal kontrol elde edecek ancak bu varlıkları hemen satma yetkisine sahip olmayacak.

Söz konusu kişilerden üçü, altının bunun yerine hükümetin harcamalarını ve haziran ayında meydana gelen yıkıcı iki depremin ardından yürütülen onarım ve imar çalışmalarını finanse etmek amacıyla kredi teminatı olarak kullanılabileceğini bildirdi.

ALTINLAR ABD'NİN ELİYLE ÇIKACAK

Hazırlanan altın anlaşması, geçici hükümet ile muhalefet arasında ABD desteğiyle yürütülen müzakere sürecinin ilk somut sonuçlarından biri.

Anlaşmanın tamamlanması halinde; ABD, İngiltere ve diğer bazı hükümetlerin dönemin Ulusal Meclis Başkanı olan muhalif siyasetçi Juan Guaidó’yu ülkenin meşru başkanı olarak tanıdığı 2019 yılında başlayan ve yedi yıldır süren hukuki anlaşmazlık sona ermiş olacak.

Muhalefet, o tarihten bu yana Venezuela Merkez Bankası’nın İngiltere Merkez Bankası kasalarında tuttuğu külçe altınlar üzerinde kontrol iddiasında bulunuyordu.

Hukuki süreç bir aşamada İngiltere Yüksek Mahkemesi'ne kadar taşınmıştı.

Görüşmelerde yer alan kaynaklar, anlaşmanın henüz nihai hale gelmediğini ve teknik ayrıntıların netleştirilmesi sürecinin biraz zaman alabileceğini kaydetti.

Merkez bankası altınlarına ilişkin olası bir uzlaşı, eski başkan Nicolás Maduro'nun ABD tarafından düzenlenen bir operasyonla yakalandığı ocak ayının ardından Venezuela ile uluslararası temasların yeniden kurulması yönündeki son adımı temsil ediyor.

ABD, operasyonun ardından Venezuela ekonomisine yönelik bazı yaptırımları kaldırmıştı.

Nisan ayında ise IMF, yedi yıllık aranın ardından Venezuela ile resmi ilişkilerini yeniden başlatarak Karakas yönetiminin kurum nezdindeki fonlara erişimine imkan sağladı.

HÜKÜMET SANCILARI SÜRÜYOR

Ocak ayında geçici lider olarak göreve gelen Başkan Yardımcısı Rodríguez, depremden önce de beklenenden daha yavaş büyüyen ekonomiyi canlandırmanın yollarını arıyor.

ABD destekli müzakere süreci ise Venezuela'da yeni seçimlerin koşullarını oluşturmayı hedefliyor.

Maduro'nun operasyonla ABD kaçırılımasından sonra ülkenin başına geçen 'Maduro'nun sağ kolu' Delcy Rodriguez altın anlaşması gibi ABD girişimlerini "ekonomiyi beslemek" amacıyla destekliyor.

Ancak sosyalist hükümeti onlarca yıldır süren yolsuzluk ve kötü ekonomik yönetimle suçlayan muhalefet, altın rezervlerinin kötüye kullanılmasını önleyecek denetim mekanizmaları üzerinde ısrar ediyor.

Görüşmelere katılan muhalif bir isim, "Altın ABD'ye gidiyor ancak Delcy'nin buna doğrudan erişimi olmayacak. Süreç denetlenecek ve kısıtlanacak" ifadesini kullandı.

Altın üzerindeki müzakereler, İngiltere ve Venezuela'nın diplomatik ilişkilerin seviyesini yükseltme konusunda anlaştığı bir haftada yürütülüyor.

Karakas'a yeniden bir büyükelçi atayacak olan İngiltere hükümeti, yeni seçimlere ilişkin görüşmeleri memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Jorge Rodríguez bu hafta başında İngiltere hükümetiyle görüşmeler yapmak üzere Londra'yı ziyaret etti ve Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi'ndeki toplantının ardından sosyal medyada Venezuela halkı için "iyi haberler" olacağını belirtti.

İNGİLİZLER DÜNDEN HAZIR

Altının ABD'ye gönderilmesine ilişkin herhangi bir anlaşmanın, yıllardır hukuki anlaşmazlığın tarafı olan İngiltere hükümeti ve İngiltere Merkez Bankası tarafından memnuniyetle karşılanması bekleniyor.

İngiltere Merkez Bankası sözcüsü, "Banka, hesap üzerinde kimin yasal yetkiye sahip olduğunu netleştiren yeni bir İngiltere Mahkemesi kararı çıkana kadar talimatlara göre hareket edecek konumda değildir. Bu durum, davaya müdahil tarafların anlaşmazlığı çözmek için İngiltere Mahkemesi'ne başvurmasını gerektirmektedir" açıklamasında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Venezuela hükümeti ve muhalefet ise konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.