Dünyanın en büyük enerji üreticilerinden Rusya, iç piyasada yaşanan akaryakıt sıkıntısını aşmak amacıyla dışarıdan yakıt tedarik etmeye başladığını açıkladı.

Rus devlet kanalı Vesti'ye piyasadaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, iç piyasadaki arzı artırmak adına gerekli yasal düzenlemelerin onaylandığını ve akaryakıt ithalatının resmi olarak başladığını bildirdi.

Alınan önlemler kapsamında ayrıca Euro-2, Euro-3 ve Euro-4 gibi daha düşük standarttaki yakıt türlerinin üretimine de izin verildiği aktarıldı.

Ülkede tüketimi karşılayacak miktarda yakıt stoku bulunduğunu ifade eden Novak, buna karşın yükselen talebin tüketim oranlarını yüzde 20 ila 30 seviyesinde artırdığına dikkat çekti.

Piyasadaki koşulların yeniden zorlaşması üzerine hükümetin durumu yakından izlediğini belirten Novak, yerel yönetimler ve enerji şirketleriyle iş birliği içinde gelişmeleri günlük olarak takip ettiklerini vurguladı.

İHRACATI YASAKLADILAR

Öte yandan Rusya benzin, dizel, gemi yakıtı ve gaz yağı ihracatına geçici yasak getirmişti. Geçtiğimiz günlerde ise Rusya geçici yasağı 31 Ocak 2027'ye kadar uzattıklarını açıkladı.

Üreticiler tarafından ihraç edilen dizel, gemi yakıtı ve gaz yağının 1 Eylül'den itibaren kısıtlamalardan muaf tutulacağı bildirilen konuya ilişkin açıklamada, kararın iç piyasadaki istikrarın korunması amacıyla alındığı kaydedilmişti.

Açıklamada, uluslararası hükümetler arası anlaşmalar kapsamındaki sevkiyatın da yasaktan muaf tutulacağı belirtildi.