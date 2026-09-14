Keşif, Medine'deki Cebel Sayid projesinde gerçekleştirilen jeolojik araştırmalar sonucunda ortaya çıktı. Bölgedeki kaynak miktarının yaklaşık 110 milyon ton olduğu tahmin edilirken, uranyumun cevher içindeki toplam miktarı henüz açıklanmadı.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ DE BULUNDU

Sahada yapılan çalışmalar yalnızca uranyuma ilişkin bulgular ortaya çıkarmadı. Cevherde özellikle ağır gruptaki nadir toprak elementlerinin yüksek konsantrasyonlarda bulunduğu açıklandı.

Bu elementler elektrikli araçlardan elektronik cihazlara, enerji teknolojilerinden ileri sanayi ürünlerine kadar birçok alanda kullanılıyor. Bu nedenle yeni kaynağın ekonomik değerinin belirlenmesi için cevherin içeriğine yönelik çalışmaların sürdürülmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan bir yandan da ülke genelindeki uranyum kaynaklarını belirlemek amacıyla kapsamlı bir arama programı yürütüyor. Çalışmalarda hem doğrudan uranyum yataklarına hem de başka madencilik ve sanayi faaliyetleri sırasında elde edilebilecek uranyuma odaklanılıyor.

NÜKLEER ENERJİ PLANLARINDA KULLANILABİLİR

Keşif, Suudi Arabistan'ın enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye yönelik çalışmalarının devam ettiği bir dönemde geldi. Ülke, petrol ve doğal gazın yanında nükleer enerjiyi de gelecekteki enerji üretiminin parçalarından biri haline getirmeyi planlıyor.

Suudi Arabistan yönetimi, uranyum kaynaklarının ekonomik olarak değerlendirilmesi için çalışmalar yürütüleceğini belirtirken nükleer enerji programının uluslararası yükümlülükler ve denetim mekanizmaları çerçevesinde ilerletileceğini açıkladı.

Yeni keşfin gerçek ekonomik büyüklüğünün ise cevherdeki uranyum ve nadir toprak elementlerinin tenörleri, çıkarılabilir miktarları ve üretim maliyetleri netleştiğinde ortaya çıkması bekleniyor.