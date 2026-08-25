Petrol zengini Libya, yakıt tedarikindeki aksaklıklar nedeniyle ağır bir kriz yaşıyor. Ülkenin batısındaki Zaviye kentinde silahlı gruplar arasındaki çatışmalar ve petrol tesislerine yönelik kamikaze insansız hava araçları saldırıları, rafineri üretimini ciddi şekilde etkiledi.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, çatışmaların durulmasının ardından Zaviye'deki tesislerde üretimin yeniden başladığını ve vatandaşların panik yapmasına gerek olmadığını duyurdu. Ancak bu açıklama, başkent Trablus başta olmak üzere ülke genelindeki istasyonlardaki kuyrukları durduramadı.

"ZİNTAN'DAN BENZİN ALMAK İÇİN GELDİM"

Trablus'a 170 kilometre uzaklıktaki Zintan kentinden gelen Yusuf Ali, kendi şehrinde benzin kalmadığını belirterek başkente geldiğini söyledi. Ali, dizel fiyatlarının litrelik bazda fahiş seviyelere ulaştığını vurguladı. Hastanelerin ve sağlık sisteminin büyük jeneratörler için dizel bağımlı olduğunu hatırlatan Ali, deposu dolu olan kişilerin bile panikle kuyruğa girmesinin krizi büyüttüğünü ifade etti.

Ülkede yaklaşık 3 aydır günde 4 ila 10 saati bulan elektrik kesintileri de krizi tırmandırdı. Jeneratörü bulunmayan yakıt istasyonları elektrik olmadığı için hizmet veremezken, jeneratörlü istasyonlarda hem araç deposunu dolduran sürücüler hem de evlerindeki jeneratörler için bidonla benzin alan vatandaşlar arasında büyük izdiham oluştu.

Başkent sakinlerinden Vecdi Abdullah Hayali, istasyonlardaki jeneratör eksikliğine dikkat çekerek vatandaşların su, elektrik ve benzin krizlerinden yorulduğunu belirtti. Sosyal medyada onlarca bidonla benzin depolayan görüntülerin yayılması, yetkililerin bir an önce somut adımlar atması çağrılarını güçlendirdi.