Petrol fiyatları, küresel arzın toparlanması ve piyasada arz fazlası oluşabileceği beklentisiyle düşüşünü sürdürdü. Brent petrol vadeli işlemleri salı günü TSİ 07.37 itibarıyla 40 sent, yani yüzde 0,45 düşüşle varil başına 88,97 dolara geriledi.

Brent, pazartesi günü 31 Ağustos'tan bu yana en düşük kapanışını yapmıştı. Batı Teksas türü ham petrol (WTI) vadeli işlemleri de salı seansının ilk bölümünde 26 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. WTI, 23 sent veya yüzde 0,29 kayıpla 79,94 dolardan işlem gördü.

STOKLAR EKİMDE 52 MİLYON VARİL ARTTI

Deutsche Bank'ın araştırma notuna göre, küresel gözlemlenen sıvı yakıt stokları ekim ayında 52 milyon varil arttı. Bu artış, günlük 1,7 milyon varillik arz fazlasına karşılık geldi.

Banka, küresel petrol piyasasının yeniden dengelenerek arz fazlasına dönüştüğüne ilişkin kanıtların arttığını belirtti. Ancak yaşanabilecek aksaklıkların bu süreci geciktirebileceği uyarısında bulundu.

Arz tarafındaki bir diğer gelişme Libya'da yaşandı. Libya Ulusal Petrol Şirketi Başkanı, pazartesi günü Reuters'e yaptığı açıklamada Şarara petrol boru hattının yeniden açıldığını ve Zawiya'daki Akakus tesisinin depolama tanklarına petrol akışının başladığını bildirdi.

HÜRMÜZ'DE TANKER RİSKİ SÜRÜYOR

Arzdaki toparlanmaya karşın Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat riskleri belirsizliği korudu. Press TV'nin aktardığına göre İran Devrim Muhafızları donanması, pazartesi günü boğazda deniz mayınlarına çarptıktan sonra alev alan üç "ihlalci" petrol tankeri bulunduğunu bildirdi.

Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere ve konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre ise Washington yönetimi, yaklaşık 50 enerji tankerine yönelik siber saldırılarda İran'ın yer alıp almadığını araştırıyor.

ARZ TOPARLANIYOR, KIRILGANLIK SÜRÜYOR

ANZ Kıdemli Emtia Stratejisti Daniel Hynes, stoklarda ve ürün bulunabilirliğinde iyileşme yaşanmasına rağmen petrol piyasasının ciddi baskı altında olduğunu belirtti.

Hynes'a göre zaman farkları, rafineri marjları ve yatırımcı pozisyonları, piyasanın koşulların normale dönmesini beklediğine işaret ediyor. Buna karşılık lojistik kısıtların sürdüğünü ve stok tamponlarının sınırlı kaldığını vurgulayan Hynes, piyasanın akut kıtlıktan kalıcı kırılganlığa doğru ilerlediğini ifade etti.