Dün 61,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 60,21 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 azalışla 60,06 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,36 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, Rusya ile Ukrayna arasında bir barış anlaşmasına varılabileceğine dair iyimserlik etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili Avrupalı liderlerle kapsamlı görüşmeler yaptığını belirterek, diplomatik sürecin "temkinli ama olumlu" bir seyir izlediğini söyledi.

Trump'ın açıklamaları, ABD'li yetkililerin Berlin'de yürütülen temaslarda Ukrayna için NATO'nun 5. maddesine benzer güçlü güvenlik garantileri içeren bir "barış paketi" üzerinde önemli ilerleme sağlandığını duyurmasının ardından geldi.

Uzmanlar bu gelişmelerin, Rus petrolüne yönelik ABD yaptırımlarının yakın zamanda kaldırılabileceği ihtimalini artırdığını ve piyasalarda ek arz baskısı oluşturduğunu kaydetti.

Öte yandan, ABD ile Venezuela arasındaki gerilim fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM) internet sitesinden saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla Doğu Pasifik'te "uyuşturucu taşıdığı ve terör örgütleriyle bağlantılı" olduğu öne sürülen 3 tekneye yönelik dün hava ve deniz saldırıları düzenlendiği belirtildi.

Ayrıca Venezuela'nın devlet petrol şirketi PDVSA, siber saldırıya uğradıklarını belirterek, söz konusu saldırıdan ABD'yi sorumlu tuttu.

Ulusal basına yansıyan açıklamada, PDVSA'ya yönelik siber saldırının, ABD'nin Venezuela petrolünü ele geçirmeye yönelik stratejisinin bir parçası olduğu öne sürüldü.

Trump, imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

Bu bağlamda ABD, ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.