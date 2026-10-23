Orta Doğu'da yoğunlaşan çatışmalar ve Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları, küresel petrol piyasalarında endişeleri artırdı.

Önceki işlem gününde yüzde 4 yükselerek beş ayın zirvesine çıkan Brent petrol, haftanın son işlem gününde de yüksek seviyelerini koruyor.

Brent petrolün varili son verilere göre 114 dolardan işlem görüyor. ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise Asya işlemlerinin erken saatlerinde 100,77 dolar seviyesinde bulunuyordu.

İki petrol türünün haftalık performansında farklılaşma bekleniyor. WTI'ın iki haftalık yükseliş serisini sonlandırarak haftayı kayıpla tamamlaması beklenirken, Brent'in üst üste üçüncü haftayı yükselişle kapatacağı öngörülüyor.

ALTIN FİYATLARI DA YÜKSELİYOR

Yaşananlar altın fiyatlarını da etkiledi. Altın piyasasında cuma günü devam eden satış baskısı, ons fiyatını iki ayın en düşük seviyelerine taşıdı.

Gün içinde 3.987 dolara kadar gerileyerek kritik 4 bin dolar eşiğinin altına inen ons altın, gelen sınırlı alımlarla 4.017 dolar seviyesinde dengelendi.

Kısa süreli toparlanmaya rağmen 30 dolarlık gün içi dalgalanma aralığı, piyasadaki belirsizliğin ve satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.

PETROL VANALARI BİR BİR KAPANIYOR

Saudi Aramco, Husilerle çatışmaların şiddetlenmesi üzerine Dahran’daki genel merkezini tahliye etti.

Dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısındaki bu adım, sevkiyat güvenliğine dair endişeleri artırdı.

İran destekli Husilerin Kızıldeniz’in güneyindeki Babülmendep Boğazı’na ilerleyişi ile Suudi koalisyonuyla süren çatışmalar bölgedeki gerilimi tırmandırdı.

Kritik deniz yollarındaki risklere ilave olarak Libya'da da arz kesintisi yaşandı. Ulusal Petrol Kurumu, Hamada ve Tahara sahalarından Zaviye Limanı’na giden boru hattındaki vananın kapatıldığını, bu durumun üretim düşüşüne yol açtığını duyurdu.

Öte yandan piyasalar Rusya-Ukrayna hattındaki diplomasiye odaklandı. Devlet Başkanı Putin’in ABD temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmesinin ardından Moskova, kasımda ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazır olduğunu açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de şubattan bu yana ilk olacak temasların kasım başında yapılmasını umduğunu belirtti.

FRANSIZ BANKADAN AŞAĞI YÖNLÜ RİSK SENARYOSU

Fransız bankası Societe Generale tarafından paylaşılan teknik değerlendirmede, 4.065 dolar seviyesinin önemli bir destek olduğu belirtilmişti.

Fiyatın bu seviyenin altına gerilemesiyle birlikte gözler bankanın işaret ettiği 3.960–3.940 dolar bandına çevrildi. Bankanın analizine göre söz konusu aralığın korunamaması halinde düşüş trendi 3.830 dolar seviyesine kadar derinleşebilir.

FED FAİZ KARARI VE KRİTİK DİRENÇ SEVİYELERİ

Piyasaların odağında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 28 Ekim Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı yer alıyor.

Piyasa beklentisi faizlerin sabit tutulması yönündeyken, aralık ayına ilişkin faiz artırımı ihtimalleri de değerlendiriliyor. Yükseliş trendinin yeniden güç kazanabilmesi için ons altının ilk olarak 4.055–4.065 dolar aralığında tutunması bekleniyor. Yukarı yönlü olası tepki alımlarında 4.150 dolar ve 4.200–4.225 dolar bantları direnç noktaları olarak öne çıkıyor.

İÇ PİYASA VE GRAM ALTIN ANALİZİ

Ons altındaki gerileme iç piyasada gram altın fiyatları üzerinde baskı oluştursa da, dolar/TL kurundaki hareketlilik gram altının seyrinde belirleyici bir diğer faktör olmayı sürdürüyor.

Ons fiyatındaki düşüşün iç piyasaya birebir yansımaması nedeniyle yatırımcıların döviz kurundaki değişimleri de eş zamanlı olarak takip etmesi gerektiği belirtiliyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

* Gram altın: 6.425,95 TL

* Çeyrek altın: 10.566,00 TL

* Yarım altın: 21.125,00 TL

* Tam altın: 42.344,40 TL

* Cumhuriyet altını: 42.113,00 TL

* Gremse altın: 106.185,73 TL

* Ons altın: 4.012,44 dolar