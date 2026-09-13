Orta Doğu’daki çatışmalar, ABD-İran hattındaki gerilim ve deniz ablukaları nedeniyle küresel petrol piyasalarında sıcak bir hafta geride kalırken; yükselen petrol fiyatlarının doğrudan etkileyeceği Türkiye'deki akaryakıt fiyatları da yeni bir zam baskısı altına girdi.

ABD ham petrolü 102 doların üzerine çıkarak Mayıs ayından bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, Brent petrol haftayı 104 dolar seviyesinde tamamladı. Yaz aylarındaki 68,55 dolarlık dip seviyeden bu yana yaklaşık yüzde 50 oranında değer kazanan petrol fiyatlarının önümüzdeki dönemdeki seyrini ise Çin'in izleyeceği ithalat politikası çizecek.

ÇİN'İN HAMLSESİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Savaş döneminde elinde bulundurduğu 1 milyar varili aşkın devasa rezervi devreye sokan Pekin yönetimi, dışarıdan alımları düşürerek fiyatlardaki yükselişi sınırlayan dengeleyici bir güç rolü üstlenmişti. Şubat ayında günlük 11,5 milyon varil olan Çin'in ham petrol ithalatı, Haziran ayında 6 milyon varil seviyesine kadar gerileyerek dip yapmıştı.

Temmuz ve Ağustos aylarında günlük alımlarını yaklaşık 7 milyon varil seviyesine (aylık ortalama 210 milyon varil) çıkaran Çinli rafineriler için şimdi yeni bir süreç başlıyor.

Yükselen dizel kâr marjları Çinli rafinerileri yeniden pazara çekmeye teşvik ederken, uzmanlar piyasanın Çin beklentisinde ikiye bölündüğünü belirtiyor.

Bir kısım analist Çin'in piyasaya girerek ham petrol alımlarını artıracağını ve fiyatları daha da yukarı taşıyacağını savunurken; Kpler verileri gibi analizler sunan uzmanlar ise Pekin'in 100 dolar üzerindeki fiyatlardan büyük alımlar yapmak yerine stoklarını kullanmayı sürdüreceğini öngörüyor.

Öte yandan altı ayı aşkın süredir devam eden savaş ortamında küresel rezervlerin 400 milyon varil azalması da piyasayı yeni fiyat şoklarına açık hale getiriyor.

TÜRKİYE'DE AKARYAKIT FİYATLARI ETKİLENEBİLİR

Küresel piyasalarda 100 dolar barajını aşarak yukarı yönlü seyrini koruyan Brent petrol, doğrudan Türkiye'deki akaryakıt pompa fiyatlarını hedef alıyor. Savaş ve arz kısıtlamalarının etkisiyle yükselen hampetrol maliyetleri, yüksek döviz kuru ile birleştiğinde benzin ve motorin fiyatlarında yeni zam baskısı oluşturuyor.

Çin'in ithalat alımlarını yeniden hızlandırması durumunda ham petrol fiyatlarının 110 dolar sınırını aşması bekleniyor ve bu senaryo iç piyasadaki sürücüler için yeni bir zam dalgası anlamına geliyor.

Uluslararası ürün fiyatlarındaki tırmanış ve rafineri marjlarındaki kârlılık artışı, rafinerilerin satış fiyatlarını doğrudan yukarı çekiyor.

Küresel dinamikler yan yana geldiğinde, önümüzdeki günlerde pompada benzin ve motorine peş peşe fiyat artışlarının yansıması kaçınılmaz bir tablo olarak öne çıkıyor.