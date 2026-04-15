Petrol, Orta Doğu’daki çatışmanın diplomatik bir çözümle sonuçlanabileceğine yönelik artan iyimserlik sebebiyle Salı günü sert düşüşle kapandıktan sonra bu düşüşünü sürdürdü.

ABD’de Mayıs teslimatlı ham petrol vadeli işlemleri yüzde 0,88 düşüşle 90,4 dolara geriledi. Uluslararası gösterge Brent petrolün Haziran teslimatlı vadeli kontratları ise varil başına 93,81 dolara düştü.

Brent petrol bugün sabah seansında 08.20'de 95,62 dolar seviyesinde bulunuyor.

Ham petrol ise aşağı yönlü eğilim sergileyerek yeniden brent petrol fiyatının altına geriledi. Ham petrol 86,88 dolar seviyesine geriledi. Ham petrol bugün sabah seansında 08.20'de 91,64 dolar seviyesinde bulunuyor.

Beyaz Saray’dan bir yetkili Salı günü CNBC’ye yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasında ikinci tur görüşmelerin değerlendirildiğini fakat henüz resmi bir takvimin belirlenmediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ise daha sonra New York Post’a göre görüşmelerin “önümüzdeki iki gün içinde” İslamabad’da gerçekleşebileceğini ifade etti.

Habere göre Trump daha önce görüşmelerin yavaş ilerlediğini ve müzakerelerin muhtemelen Avrupa’da yapılacağını belirtmiş, ancak kısa süre sonra yeni detaylarla geri dönüş yapmıştır.

Görüşmelerin yeniden hız kazanması, Orta Doğu’daki çatışmayı çözmeye yönelik müzakerelerin, kırılgan iki haftalık ateşkesin sona ermesinden önce yeniden başlayabileceğine dair önceki haberlerin ardından geldi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Salı günü yayımladığı raporda, “Hürmüz Boğazı üzerinden akışların yeniden başlaması, enerji arzı, fiyatlar ve küresel ekonomi üzerindeki baskıyı azaltmada en önemli değişken olmaya devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

