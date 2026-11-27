Standard Chartered (StanChart), petrol fiyatlarının son dönemde gördüğü düşük seviyelerin altına gerileme ihtimalini sınırlı buldu. Bankanın petrol ve emtia analistlerine göre son düzeltme, beklenen arz fazlasının önemli bölümünü şimdiden fiyatlara yansıttı.

Oilprice.com'da yer alan analize göre düşüşün devamı için stoklarda sürdürülebilir artışların ya da fiziksel arzda beklenenden hızlı bir toparlanmanın somut biçimde görülmesi gerekiyor. Banka, arz fazlasının mevcut tahminlerden daha erken ortaya çıkacağına, daha büyük boyuta ulaşacağına veya daha uzun süreceğine ilişkin yeni kanıtlara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Analistlere göre son gerileme, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) dördüncü çeyreğe ilişkin arz tahminlerini önemli ölçüde yükseltmesiyle güçlenen arz fazlası beklentilerini yansıtıyor.

JET YAKITINDA YÜZDE 24, FUEL OIL'DE YÜZDE 31 DÜŞÜŞ

Piyasadaki düzeltme ham petrolle sınırlı kalmadı. StanChart verilerine göre Avrupa jet yakıtı fiyatları (NWE Jet CIF kargo aylık bakiyesi) aylık bazda yüzde 24, Asya fuel oil fiyatları (Singapur 380 M1) yüzde 31 geriledi. Avrupa dizel fiyat farkı olarak izlenen ICE gazyağı-Brent makası da yüzde 21 daraldı.

Banka, jeopolitik belirsizliğin piyasa görünümünü karmaşıklaştırmayı sürdürdüğünü kaydetti. Diplomatik bir uzlaşmanın fiziksel petrol akışlarının yeniden başlamasını hızlandırarak fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırabileceğini belirtti. Buna karşılık ihracat altyapısında veya deniz yollarında yaşanabilecek yeni aksaklıkların arz fazlası beklentilerini kısa sürede sorgulatabileceği değerlendirmesini yaptı.

OPEC+ MASASINDA ÜÇ SEÇENEK

StanChart'a göre OPEC+ üyelerinin önünde üretimi artırma, mevcut seviyelerde tutma veya arz fazlası tahminlerinin yükselmesi halinde yeniden kesintiye gitme seçenekleri bulunuyor. Üyelerin ayrıca grup içindeki görüş ayrılıklarını derinleştirmeden 2027 yılı üretim baz çizgilerini belirlemesi gerekiyor.

Banka, Birleşik Arap Emirlikleri'nin mayıs ayında gruptan ayrılmasının ardından Irak'ın OPEC+ içindeki göreceli ağırlığının arttığına dikkat çekti. Ancak bunun Irak'ın resmi karar alma gücünün aynı ölçüde arttığı anlamına gelmediğini vurguladı. Analistler, Irak'ın geçmişte üretim kotalarına uyum konusunda grubun en zayıf üyeleri arasında bulunduğunu ve daha yüksek üretim kapasitesinin tanınmasını istediğini belirtti.

Önceki OPEC+ toplantılarının piyasalarda sınırlı tepki yarattığını kaydeden StanChart, pazar günü yapılacak toplantının daha önemli sonuçlar doğurabileceğini değerlendirdi. Bankaya göre arz fazlası beklentilerinin güçlendiği koşullarda grubun üretimi yönetme konusunda ortak irade göstermesi, kısa vadeli ham petrol fiyatlarının seyrini etkileyebilir.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.