Petrol fiyatlarında küresel arz fazlası beklentilerinin etkisiyle düşüş yaşanırken Barclays’ten ters yönde bir uyarı geldi. Banka, fiyatlardaki gerilemenin fiziki arz koşulları ve jeopolitik gelişmelerle örtüşmediğini belirterek yukarı yönlü risklerin sürdüğünü bildirdi.

Çarşamba günü TSİ 07.30 itibarıyla Brent petrol vadeli işlemleri 1,35 dolar, yani yüzde 1,5 düşüşle varil başına 90,05 dolara indi. ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrolü de 1,35 dolar veya yüzde 1,7 gerileyerek 80,70 dolara düştü. Her iki gösterge salı günü yüzde 2’nin üzerinde yükselmişti.

BARCLAYS 100 VE 85 DOLAR TAHMİNLERİNİ KORUDU

Barclays, Brent petrol için 2026 yılına ilişkin varil başına 100 dolar, 2027 yılı için ise 85 dolar tahminini değiştirmedi. Banka, piyasadaki aşırı düşüş yönlü spekülatif pozisyonları haklı çıkaracak temel bir faktör görmediğini belirtti.

Bankanın değerlendirmesine göre satış baskısının nedeni de değişti. Önceki düşüşlerde ABD ile İran arasındaki gerilimin kısa sürede azalacağı beklentisi etkili olurken son satışlarda küresel risk iştahındaki zayıflama öne çıktı. Hisse senedi piyasalarındaki düşüşler, büyüme endişeleri ve Fed’in ilave faiz artırımlarına gideceği beklentisi de petrol fiyatlarını baskıladı.

Barclays, spekülatif uzun pozisyonların tarihi düşük seviyelere yaklaştığını, opsiyon piyasalarında sert fiyat artışlarına yönelik risk primlerinin ise büyük ölçüde ortadan kalktığını belirtti. Bankaya göre bu pozisyonlanma, arzdaki sınırlı bir aksamanın veya risk iştahındaki toparlanmanın kısa pozisyonların hızla kapatılmasına ve fiyatlarda sert yükselişe yol açmasına neden olabilir.

ARZ FAZLASI BEKLENTİSİ FİYATLARI BASKILIYOR

LSEG petrol kıdemli araştırma uzmanı Zhenqiang Seto, 2027’ye yönelik arz fazlası endişelerinin devam eden nakliye risklerinden daha ağır bastığını söyledi. Seto; Birleşik Arap Emirlikleri’nin artık OPEC+ politikalarıyla kısıtlanmamasını, Irak’ın üretim kapasitesini artırma arayışını ve piyasalardaki riskten kaçınma eğilimini fiyatları etkileyen unsurlar arasında gösterdi.

NLI Araştırma Enstitüsü kıdemli ekonomisti Tsuyoshi Ueno da bu ay yayımlanan Uluslararası Enerji Ajansı raporundan bu yana küresel arz fazlası beklentisinin fiyatları sınırladığını belirtti.

OPEC+ bakanlarının 2027 üretim politikalarını belirlemek üzere yapacağı toplantılarda üretim kotaları izlenecek. Konuya ilişkin bilgi sahibi dört kişinin Reuters’a aktardığına göre Irak, ülkenin ham petrol üretim kapasitesine ilişkin OPEC+ tahmininin yükseltilmesi için baskı yapıyor. Bu değerlendirme, gelecek yılki üretim miktarlarının belirlenmesinde etkili olacak.

HÜRMÜZ’DE SEVKİYAT RİSKİ SÜRÜYOR

Hürmüz Boğazı yakınlarında gemilere yönelik saldırılar ile Suudi Arabistan ve Husiler arasındaki karşılıklı saldırılar, petrol sevkiyatlarına ilişkin belirsizliği artırdı. İran Devrim Muhafızları, salı günü boğaz yakınlarında izinsiz bir rotada seyrettiğini belirttiği bir konteyner gemisinin hedef alındığını ve durdurulduğunu duyurdu.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları da pazartesi günü Hürmüz Boğazı’ndan doğuya seyreden üç geminin kimliği belirsiz cisimlerle vurulduğunu salı günü açıkladı.

Libya’da ise kimliği açıklanmayan bir grubun vanasını kapattığı Şarara petrol boru hattı yeniden faaliyete geçti. Petrol, Zaviye’deki Akakus tesisinin depolama tanklarına akmaya başladı.

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