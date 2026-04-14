Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol piyasasına yönelik beklentilerini keskin biçimde aşağı çekti.

Ajans, Ortadoğu’daki savaşın petrol akışını sekteye uğratması ve küresel ekonomiyi baskılaması nedeniyle hem arz hem de talep tarafında daralma bekliyor.

IEA, 2026 yılı için küresel petrol talebinin günlük 80 bin varil azalacağını öngördü. Ajansın bir önceki aylık raporunda ise talebin yıllık bazda 640 bin varil/gün artacağı tahmin ediliyordu.

Ajans açıklamasında, “Kıtlık ve yüksek fiyatlar sürdükçe talep yıkımı yayılacak” ifadelerine yer verildi. Petrol tüketimindeki en sert düşüşlerin ise şu ana kadar Ortadoğu ve Asya-Pasifik bölgelerinde görüldüğü belirtildi.

ARZDA SERT DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

IEA, küresel petrol arzının bu yıl günlük 1,5 milyon varil azalacağını tahmin ediyor. Bu rakam, geçen ay öngörülen günlük 1,1 milyon varillik artış beklentisine kıyasla sert bir aşağı yönlü revizyona işaret ediyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI ETKİLİ OLUYOR

Ajansa göre Ortadoğu’daki enerji altyapısına yönelik saldırılar ve İran’ın Hürmüz Boğazı’nı fiilen kapatması, tarihin en büyük petrol arz kesintilerinden birine yol açtı.

Mart ayında küresel petrol arzında günlük 10,1 milyon varillik kayıp yaşandığı belirtilirken, bu gelişmenin piyasadaki dengeleri köklü şekilde değiştirdiği vurgulandı.