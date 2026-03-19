PEtrol fiyatları güne sert yükselişle başladı. Dün 111,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,38 dolardan tamamladı. Öte yandan Avrupa'da da gaz fiyatları bugün yüzde 26 arttı. Türkiye'de akaryakıt ise akaryakıt fiyatlarına 5,18 kuruşluk zam olarak yansıdı. Motorin fiyatlarına cuma gününden itibaren 5 TL 18 kuruşluk dev bir zam geliyor. Yeni artışla birlikte litre fiyatı 75 TL sınırına dayanacak.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 11.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 8,4 artışla 116,45 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 96,41 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, İran'ın güneyinde Basra Körfezi'nde yer alan Güney Pars doğal gaz sahasının bazı rafinerilerine düzenlenen saldırı sonrası yükselişini sürdürüyor. Ülkenin en büyük doğal gaz işleme tesisine saldırıları üstlenen İsrail, ABD ile başlattıkları saldırılar sonrası İran'da ilk kez doğal gaz tesislerine saldırı gerçekleştirdi.

Ayrıca Katar'ın ana sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) işleme tesislerinin bulunduğu Ras Laffan bölgesine yönelik İran füze saldırılarının ise enerji altyapısında "geniş çaplı hasara" yol açtığı bildirildi. Suudi Arabistan ise Riyad'a yönelen dört balistik füzenin imha edildiğini ve bir doğal gaz tesisine yönelik insansız hava aracı saldırısının engellendiğini açıkladı.

Kuveyt Petrol Şirketi de Mina Abdullah Rafinerisi'nin insansız hava aracıyla hedef alındığını ve tesiste yangın çıktığını duyurdu.

Söz konusu gelişmeler, arz endişelerini artırarak petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. Uzmanlar, Orta Doğu'daki gerilimin tırmanması, petrol altyapılarına yönelik nokta atışı saldırılar ve İran yönetiminde yaşanan kayıpların petrol arzında uzun süreli aksamalara işaret ettiğini belirtiyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran, Katar'a saldırmaya karar vermedikçe İsrail tarafından Güney Pars gaz sahasına yönelik başka hiçbir saldırı gerçekleştirilmeyeceğini belirterek, "Böyle bir durumun olması halinde ise ABD, İsrail'in yardımı veya onayı olsun ya da olmasın İran'ın daha önce hiç görmediği veya tanık olmadığı güç ve şiddetle Güney Pars gaz sahasının tamamını havaya uçuracaktır." ifadesini kullandı.

Brent petrolde teknik olarak 115,21 doların direnç, 112,14 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

GAZ FİYATLARI SERT YÜKSELDİ

Avrupa gaz fiyatları, Orta Doğu'da önemli gaz sahalarının vurulmasının ardından yüzde 26 artarak megavatsaat başı 68 euroya yükseldi.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, nisan vadeli kontratlar dün megavatsaat başına 54,66 avrodan kapanırken İran ve Katar'ın gaz sahalarının saldırılarda hedef alınmasının ardından bugün megavatsaat başına 72 avrodan açıldı.

Bir megavatsaat gazın fiyatı, TTF'de Türkiye saatiyle 10.31 itibarıyla ise dünkü kapanışa göre yaklaşık yüzde 26 artarak 68 avro oldu.

ABD-İsrail saldırısında Güney Pars Doğal Gaz Sahası insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulurken Katar'ın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretim tesisi Ras Laffan İran tarafından hedef alınmıştı.

İran'ın Güney Pars Doğal Gaz Sahası, 50 trilyon metreküplük kapasitesiyle dünyanın önemli gaz sahalarından biri olarak öne çıkarken ülkenin gaz üretiminin yaklaşık yüzde 70'i bu sahadan karşılanıyor. Katar'ın Ras Laffan tesisi ise küresel LNG'nin yüzde 20'sini üretiyor.

Katar Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada İsrail'in, İran ve Katar arasında paylaşılan Güney Pars Doğalgaz Sahası ile bağlantılı tesisleri hedef almasını, "tehlikeli ve sorumsuz bir adım" olarak nitelendirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İran Katar'a saldırmadığı sürece İsrail'in Güney Pars gaz sahasına başka saldırı düzenlemeyeceğini ancak Katar'ın LNG altyapısı yeniden hedef alınırsa ABD'nin Güney Pars gaz sahasının tamamını yok edeceğini" duyurdu.

TÜRKİYE'DE AKARYALITA ZAM

Döviz kurları ve petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili oluyor. Yükselen fiyatlar akaryakıta zam ya da indirim olarak yansıyor.

Akaryakıt piyasasında sürücüleri ve nakliye sektörünü sarsacak büyük bir fiyat artışı kapıda. Sektör kaynaklarından gelen son bilgilere göre, motorin fiyatlarında bu hafta sonuna doğru devasa bir artış geliyor.

Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı verilere göre motorine 5,18, TL'lik zam netleşti. Dilek paylaşımında şu ifadeleri kullandı

"Motorine yapılacak zam netleşti. Bu gece yarısından geçerli motorine 5,76 TL zam var. Bunun, 58 kuruşu eşel mobil gereği ÖTV'den karşılanacak. Pompaya yansıyacak tutar, 5,18 TL."

FİYATLAR 75 TL SINIRINA KADAR YÜKSELECEK

Beklenen bu rekor artışla birlikte, halihazırda yüksek seyreden motorin fiyatları yeni bir eşiği aşacak. Litre fiyatının 75 TL seviyelerine dayanması öngörülüyor.

Özellikle tarım, lojistik ve toplu taşıma gibi doğrudan akaryakıta bağımlı sektörlerde bu gelişmenin maliyet krizine yol açabileceği konuşuluyor. Uzmanlar, akaryakıttaki bu yükselişin iğneden ipliğe birçok tüketici ürününde yeni bir zam dalgasını tetikleyebileceği konusunda uyarıyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

19 Mart Perşembe günü güncel akaryakıt fiyatları...

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 61,97 TL

Motorin litre fiyatı: 65,91 TL

LPG litre fiyatı: 30,29 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin litre fiyatı: 61,83 TL

Motorin litre fiyatı: 65,77 TL

LPG litre fiyatı: 29,89 TL

Ankara:

Benzin litre fiyatı: 62,94 TL

Motorin litre fiyatı: 67,03 TL

LPG litre fiyatı: 30,37 TL

İzmir:

Benzin litre fiyatı: 63,22 TL

Motorin litre fiyatı: 67,31 TL

LPG litre fiyatı: 30,29 TL