Dün 97,79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,98 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1 düşerek 94,05 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,14 dolardan alıcı buldu.

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin durması ve kritik enerji nakil hatlarına yönelik tehditlerin arz kesintisi endişelerini artırmasıyla dün yüzde 5'ten fazla yükselen petrol fiyatları, taraflar arasında görüşmelerin yeniden başlayabileceğine yönelik iyimserliğin güçlenmesiyle geriledi.

Dün İran'ın, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sürmesi nedeniyle arabulucular üzerinden ABD ile yürüttüğü dolaylı temasları durdurduğu, görüşmelerin yeniden başlaması için ise İsrail'in saldırılarını sonlandırması ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesi şartını öne sürdüğü bildirilmişti.

İran'ın ayrıca Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatma ve Babülmendep Boğazı da dahil olmak üzere diğer cepheleri devreye alma seçeneğini değerlendirdiğine yönelik haberler de fiyatlardaki yükselişi desteklemişti.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "Lübnan'da neler olup bittiğini" soracağını söylemesiyle tansiyonun düşebileceğine yönelik beklentiler güç kazandı. Trump ayrıca, İran'ın müzakereleri askıya alması ve Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidinin ardından yükselen petrol fiyatlarından endişe duymadığını belirtti.

Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, görüşmenin "çok iyi" geçtiğini belirterek İsrail'in Beyrut'a asker göndermeyeceğini, yola çıkan birliklerin de geri çağrıldığını ifade etti.