ABD ara seçimlerinin ardından İran'la savaşın sona erebileceğine yönelik beklentiler petrol fiyatlarında sert düşüş getirdi. CNBC-e'nin Reuters'tan aktardığı habere göre Brent petrolün varil fiyatı gece saatlerinde yaklaşık yüzde 9 gerileyerek 100 doların altına indi.

Brent ham petrol CFD'leri, saat 07.44 itibarıyla (GMT+3) 93,76 dolar seviyesinde işlem gördü. Hafta başından bu yana Brent petroldeki değer kaybı yaklaşık yüzde 20'ye ulaştı. Düşüşün cuma günkü kapanışa kadar korunması halinde petrol fiyatları, Nisan 2020'den bu yana en sert haftalık gerilemesini kaydedecek.

SEÇİM SONRASI SAVAŞIN SONA ERMESİ BEKLENTİSİ

Demokratların Kongre'de güç kazanmasının ardından yatırımcılar, siyasi baskı altındaki ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la çatışmayı tırmandırma ihtimalinin azalabileceğini değerlendirdi.

Trump, Cumhuriyetçilerin savaş nedeniyle kaybettiğini kabul ederek benzin fiyatlarının da yenilginin arkasındaki faktörlerden biri olduğunu belirtti. İran'a yönelik saldırıları artırmak için acil bir plan bulunmadığını da ima etti.

TAHVİL GETİRİLERİ DE GERİLEDİ

Habere göre petrol fiyatlarındaki düşüş tahvil piyasalarını desteklerken, tahvil getirileri geriledi.

Uzmanlar, düşük petrol fiyatlarının enflasyon baskılarını hafifletebileceğini ve kısa vadede olası faiz artışlarına ilişkin endişeleri azaltabileceğini değerlendiriyor.

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