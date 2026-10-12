Goldman Sachs, Orta Doğu'daki arz gelişmelerini dikkate alarak aralık ayı Brent petrol fiyat tahminini varil başına 90 dolara yükseltti. Banka, bölgede çatışmaların yeniden şiddetlenmesi hâlinde Brent petrolün 2027 yılında ortalama 125 dolara ulaşabileceği uyarısında bulundu.

"BRENT 125 DOLARA ÇIKABİLİR"

Goldman Sachs'ın alternatif senaryosuna göre Körfez ülkelerinin günlük petrol üretiminin 2027 yılında Şubat 2026 seviyesinin 5 milyon varil altında kalması hâlinde Brent petrolün yıllık ortalama fiyatı yaklaşık 125 dolara ulaşabilir. Bankanın temel senaryosu ise aynı dönemde Körfez bölgesindeki günlük üretimin Şubat 2026 seviyesine kıyasla yalnızca 300 bin varil azalmasını öngörüyor.

Bu iki senaryo arasındaki üretim farkı, bankanın petrol fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde bölgesel arzın belirleyici rolünü ortaya koyuyor.

"FİYATLAR 60 DOLARA GERİLEYEBİLİR"

Goldman Sachs, arzın toparlandığı bir diğer senaryoda ise petrol fiyatlarında belirgin düşüş yaşanabileceğini öngörüyor. Buna göre Körfez bölgesindeki günlük petrol üretiminin 2027 yılında Şubat 2026 seviyesinin 1 milyon varil üzerine çıkması hâlinde Brent petrolün varil fiyatı 60 doların biraz üzerindeki seviyelere gerileyebilir.

Banka, temel senaryosunda Orta Doğu'daki petrol arzında yaşanacak düzenlemelerin zamanla fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmasını bekliyor. Ancak çatışmaların yeniden başlamasını petrol fiyatlarında önemli bir yükseliş riski olarak değerlendiriyor.

2027 yılı için Brent tahmini 80 dolar olarak sabit tutulurken, ABD tipi ham petrol WTI için aralık ayı ortalama fiyat beklentisi 81 dolar, 2027 yılı ortalama fiyat tahmini ise 73 dolar olarak açıklandı. Banka, temel beklentisinde petrol fiyatları üzerinde zamanla aşağı yönlü baskı oluşacağını korurken, Orta Doğu'da çatışmaların yeniden şiddetlenmesinin bu görünüm açısından en önemli yukarı yönlü risklerden biri olduğunu vurguluyor.

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