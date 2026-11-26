Hürmüz Boğazı’ndaki gemilere yönelik yeni saldırılar ve Husilerin Suudi Arabistan’ın enerji tesislerini hedef aldıkları yönündeki açıklaması, Körfez’den petrol sevkiyatındaki toparlanmayı riske attı. Boğazdaki petrol geçiş hacmi normal seviyesinin yalnızca yüzde 49’una ulaşabildi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları, Hürmüz Boğazı’ndan geçen üç geminin daha saldırıya uğradığını bildirdi. İran’ın Fars haber ajansı ise başka bir tankerin mayına çarptığını duyurdu. Husiler de Suudi Arabistan’ın Ras Tanura petrol rafinerisini ve Kızıldeniz’deki iki limanını hedef aldıklarını açıkladı.

ANZ analistlerine göre saldırılar, Körfez’den yapılan petrol sevkiyatındaki toparlanmayı kesintiye uğratabilir. Geçen hafta bölgeden yapılan ihracat artsa da genel düşüş eğilimi sürdü. Düşük stoklar ve kullanılabilir yedek üretim kapasitesinin son derece sınırlı olması da piyasayı yeni arz kesintilerine karşı savunmasız bırakıyor.

BRENT İKİ GÜNDE YAKLAŞIK YÜZDE 6 YÜKSELDİ

Petrol fiyatları, saldırıların yeniden yoğunlaşmasının ardından perşembe günü Asya işlemlerinde yatay seyretti. ABD’nin ham petrol stoklarındaki artış ve küresel arz fazlası beklentileri, jeopolitik risklerin fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü etkisini sınırladı.

Türkiye saatiyle 05.29 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı 94,60 dolarda yatay seyrederken ABD tipi ham petrol (WTI) yüzde 0,3 artışla 83,90 dolara yükseldi. Brent, önceki iki işlem gününde yaklaşık yüzde 6 değer kazanmıştı.

ABD’DE STOKLAR ÜÇÜNCÜ HAFTADA DA ARTTI

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin verilerine göre ülkenin ham petrol stokları, 20 Kasım’da sona eren haftada 1,1 milyon varil arttı. Böylece stoklar üst üste üçüncü haftada yükseldi.

Stok artışında ithalatın yükselmesi ve ihracatın zayıflaması etkili oldu. Yüksek navlun maliyetleri ve Asya’daki talebin zayıflaması, ABD’nin ham petrol ihracatını ağustos başından bu yana en düşük seviyesine çekti.

OPEC+ 2027 ÜRETİM POLİTİKASINI GÖRÜŞECEK

OPEC+ ülkelerinin enerji bakanları, 2027 yılı üretim politikasını görüşmek üzere 29 Kasım Pazar günü bir araya gelecek. ABD ile İran arasındaki çatışmanın sona erme ihtimali, ittifak içindeki görüş ayrılıkları ve Irak’ın üretimini artırma talebi toplantının başlıca gündem maddeleri arasında yer alıyor.

ABD’de 26 Kasım’daki Şükran Günü tatili nedeniyle işlem hacminin azalması bekleniyor. Düşük likiditenin petrol fiyatlarındaki dalgalanmaları büyütebileceği belirtiliyor.