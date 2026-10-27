Petrol fiyatları; yatırımcıların İran odaklı gerilimleri düşürmeye yönelik yeni bölgesel diplomatik temaslar ile Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını ve Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer risklerini değerlendirmesiyle salı günü düşüş kaydetti.

Brent petrol cuma günü 117 dolara kadar yükseldikten sonra, pazartesi gece yarısında keskin bir düşüş yaşadı.

Brent petrol pazartesi günü TSİ 00.00'da 109 dolar seviyesine kadar gerileyerek yüzde 6'dan fazla düşüş kaydetti.

Brent petrol bugün sabah seansında yeniden yönünü yukarı çevirdi. Bugün TSİ 12.51 itibariyle 111 dolara yükseldi.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün aralık vadeli varil fiyatı ise 101,25 dolar seviyesinde işlem gördü.

İRAN-MEKKE PAKTI ZİRVESİ ETKİLİ OLDU

The Wall Street Journal'ın haberine göre Fiyatlardaki harekette Hürmüz Boğazı'na dair diplomatik arayışlar etkili oldu.

Bölgedeki diplomatik temaslar çerçevesinde Mekke Savunma Paktı üyesi ülkelerin temsilcileri, tırmanan askeri gerginliği düşürme girişimleri kapsamında pazartesi günü İran'ın başkenti Tahran'da temaslarda bulundu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman liderliğindeki heyete, Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir eşlik etti.

Üç ülkenin üst düzey yetkilileri, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından yayımlanan ortak açıklamaya göre İran, Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye bölgesel barış ve güvenlik konularında müzakereleri sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Bu esnada Umman da İran ile gerçekleştirilen görüşmelerin, siyasi engeller sürse de Hürmüz Boğazı'nda serbest seyrüseferin yeniden sağlanması amacıyla geçici bir düzenlemenin ana hatlarını ortaya çıkardığını bildirdi.

DİYALOGLAR FARK YARATTI

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, ziyaretin krallığın barış ve diyaloğu teşvik etme rolü doğrultusunda gerçekleştiğini ve Prens Halid’in temaslarının Mekke Paktı üyesi ülkelerin "mevcut krizi yatıştırma, diyalog ve diplomatik çözümleri teşvik etme ile Katar Devleti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti öncülüğündeki arabuluculuk çabalarını destekleme" yönündeki kararlılığının bir parçası olduğunu bildirdi.

Bakanlık, bölgede askeri gerilimin yeniden tırmanmasını önlemek adına müzakere kanallarının açılması çağrısını yineledi.

Şubatta çatışmaların başlamasından bu yana İran ile ABD arasındaki arabuluculuk süreçlerini yürüten Katar ve Pakistan hattında hareketlilik sürerken, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik yeni saldırı tehditleri gölgesinde pazar günü bir Katar heyetinin de Tahran'da temaslarda bulunduğu kaydedilmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği basın toplantısında; İsrail'in Filistin toprakları ile Lübnan'daki eylemleri ve ABD'nin İran'a yönelik savaşının bölgesel güvenliğe etkileri dahil olmak üzere en acil meselelerin masaya yatırılacağını ifade etti.

Zirveyi ortak çıkarlara dayalı güvenlik mekanizmaları kurma yolunda "pratik bir adım" olarak değerlendiren Bekayi şu açıklamayı yaptı: