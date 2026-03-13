ABD ve İsrail'in Orta Doğu'da İran'a yönelik başlattığı savaş küresel piyasaları sarsmaya devam ediyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, IEA üyesi ülkelerin 400 milyon varille kurumun tarihindeki en yüksek miktarda stratejik petrol rezervinin piyasaya sürülmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıklamasına rağmen fiyatlarda bir düşüş olmadı.

PETROLÜN ATEŞİ DÜŞMÜYOR

Ancak bu açıklama da petrolün ateşinin düşmesine engel olmadı. Brent ham petrolün varili hala sabah seansına 100,30 dolarda başlarken, Batı Teksas ham petrolünün varili 95,37 dolardan işlem görüyor.

HÜRMÜZ'DE GEMİ TRAFİĞİ AKSADI

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyon başlatmasının ardından küresel enerji ticaretinin kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda gerilim hızla arttı. Çatışmaların başlamasıyla birlikte bölgedeki gemi trafiği büyük ölçüde dururken, İran’ın boğazdan geçmeye çalışan gemilere yönelik saldırılar düzenlediği iddia edildi.

Son olarak boğazın girişinde dün üç ticaret gemisinin daha hedef alındığı ve hasar gördüğü öne sürüldü. Ayrıca İran’ın Hürmüz Boğazı’na mayın döşediği yönündeki iddialar da uluslararası kamuoyunda endişeyi artırdı.

KARŞILIKLI SERT AÇIKLAMALAR

Gerilimin tırmanmasıyla birlikte taraflardan gelen açıklamalar da sertleşti. İran’ın dini lideri Müçteba Hameney, Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalacağını belirterek saldırıların sürmesi halinde yeni cephelerin açılabileceği uyarısında bulundu. Hameney ayrıca bölgedeki ABD askeri üslerinin de hedef alınabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran’ın nükleer silah elde etmesini engellemenin petrol fiyatlarının yaratacağı maliyetlerden daha önemli olduğunu dile getirdi.

PETROL PİYASASININ GÖZÜ HÜRMÜZ'DE

Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının ardından bölgedeki petrol üreticisi ülkelerin günlük yaklaşık 10 milyon varillik arzı geçici olarak durdurduğu bildirildi. Petrol fiyatlarında yükseliş sürerken, uzmanlar küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı yeniden açılmadıkça fiyatların düşmesinin zor olabileceğine dikkat çekiyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın, Cuma günü zayıflayan dolar ve düşen ABD Hazine tahvili getirilerinin desteğiyle yönünü yukarı çevirdi.

Ons altın zayıflayan doların etkisiyle kısmi yükselişe geçti. Ons altın bugün sabah seansında 08.11'de 5 bin 107 dolarda bulunuyor.

Dolar endeksi haftanın son işlem gününde zayıf seyirde bulunuyor. Dolar endeksi bugün sabah seansında 08.11'de 99,82 puanda bulunuyor.

Artan enerji fiyatlarının ABD’de kısa vadede faiz indirimi beklentilerini zayıflatmasından dolayı altın, üst üste ikinci haftayı da kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.

Petrol fiyatlarının hızla yükselmesi üzerine ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’dan faizleri düşürmesini tekrar istedi.