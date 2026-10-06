UBS, 2026 ve 2027 için Brent petrol fiyat tahminlerini yukarı yönde güncelledi. Banka, Orta Doğu'dan petrol sevkiyatlarında yaşanan aksaklıkların beklentilerden daha büyük ölçekte olduğunu belirtti.

UBS'ye göre ABD ile İran arasında haziranda imzalanan mutabakatın bozulmasının ardından petrol arzı üzerindeki riskler yeniden arttı. Banka, 2026'nın dördüncü çeyreği için Brent petrol tahminini varil başına 80 dolardan 100 dolara yükseltti. Yılın tamamı için ortalama Brent petrol fiyatı beklentisi ise 83,74 dolardan 91,57 dolara çıkarıldı.

HÜRMEZ'DE TOPARLANMA KIRILGAN

UBS, Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan petrol sevkiyatlarının son haftalarda önemli ölçüde toparlandığını, ancak bu toparlanmanın yüksek maliyetle sağlandığını vurguladı. Banka, İran'ın devam eden saldırıları nedeniyle sevkiyatların yeniden aksama riskinin sürdüğünü ifade etti.

Bölgedeki petrol akışının 2027'nin ilk yarısında kademeli olarak normale dönmesini bekleyen UBS, bu sürecin nasıl ilerleyeceğinin belirsizliği nedeniyle Brent petrol fiyatına kısa vadede arz risklerinden kaynaklanan ek maliyetin yansıyacağını öngörüyor.

YENİ SALDIRILAR FİYATI 120 DOLARA TAŞIYABİLİR

UBS, yeni saldırılar ve arz kesintileri yaşanması halinde Brent petrolün varil fiyatının 120 doların üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu.