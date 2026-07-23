Dünyanın dört bir yanında insanlar şifa bulmak, yorgunluk atmak ya da kronik ağrılarından kurtulmak için termal kaplıcaların yolunu tutuyor. Ancak Azerbaycan'ın Naftalan kentinde ezberleri bozan, görenleri hayrete düşüren bambaşka bir gelenek yaşatılıyor: Sıcak petrol banyoları.

Onlarca yıldır süregelen bu sıra dışı yöntem, her yıl yaklaşık 15 bin yerli ve yabancı turisti bölgeye çekmeyi başarıyor.

SUDAN DEĞL PETROLDEN ŞİFA BEKLİYORLAR

Naftalan'daki özel sağlık merkezlerine gelen ziyaretçiler, su yerine yaklaşık 38 dereceye kadar ısıtılmış yoğun bir petrolle doldurulan küvetlere giriyor. Vücudun bu sıvıyla teması ise oldukça kısıtlı; seanslar kesinlikle 10 dakikayı geçmeyecek şekilde ayarlanıyor.

Peki, araçlarda yakıt olarak kullanılan petrolle yıkanmak tehlikeli değil mi? İşte işin sırrı tam olarak burada saklı.

YAKIT OLARAK KULLANILAMIYOR

Küvetleri dolduran bu sıvı, bildiğimiz ve ticari araçlarda kullanılan ham petrolden çok farklı. Bölgeye özgü bu özel petrol türü yoğun bir kıvama sahip olduğu için ticari rafinasyon ve yakıt üretimi için uygun görülmüyor.

Yüzyıllardır süregelen inanışlara ve iddialara göre antiseptik (mikrop kırıcı) ve iltihap önleyici özellikler barındırıyor. Özellikle eklem, kas ve cilt rahatsızlıkları yaşayanlar tarafından alternatif bir tedavi yöntemi olarak tercih ediliyor.

Petrol banyosu bittiğinde, sıvı ciltten hemen sıradan bir suyla çıkmıyor. Ziyaretçilerin vücudundaki yoğun yağ, önce özel ekipmanlarla sıyrılarak temizleniyor, ardından hastalar durulanıp duruma göre farklı fizik tedavi programlarına alınıyor.

DOKTOR ONAYI OLMADAN GİRMEK YASAK

Bu sıra dışı deneyim tamamen kontrol altında yürütülüyor. Merkeze gelen ziyaretçiler, küvete adım atmadan önce sıkı bir doktor muayenesinden geçiriliyor. Sağlık durumu, tansiyonu ve kalbi bu yoğun seansa uygun olmayan kişilerin petrol banyosu yapmasına kesinlikle izin verilmiyor.

Yüzyıllar öncesinden günümüze taşınan bu siyah sıvı felsefesi, modern dünyanın en ilginç sağlık turizmi rotalarından biri olmaya devam ediyor.