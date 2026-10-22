İtalya ve Kanada'daki üniversitelerden araştırmacılar, İtalya'nın Trieste kentinde bulunan terk edilmiş bir petrol rafinerisinin arazisinden elde edilen mantarı inceledi. Ciboria cinsine ait mantarın, petrolün içerdiği hidrokarbonları parçalayabildiği ve dizeli besin kaynağı olarak kullanabildiği tespit edildi.

90 GÜNDE KİRLİLİĞİ YÜZDE 99 AZALTTI

Araştırmacılar, petrol kalıntılarıyla kirlenmiş toprak örneklerine farklı miktarlarda mantar ekleyerek 90 gün süren bir deney gerçekleştirdi. İncelenen toprakta başlangıçta kilogram başına 8 bin 538 miligram petrol kaynaklı hidrokarbon bulunuyordu.

Deneyde, toprağın ağırlığının yüzde 1'i oranında mantar kullanılan örneklerde kirleticiler yüzde 78 azaldı. Mantar oranının yüzde 7'ye çıkarıldığı örneklerde ise bu oran yüzde 99'a kadar ulaştı.

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, mantarın dizeli tek karbon kaynağı olarak kullanabilmesiydi. Böylece mantarın yalnızca kirli ortamda hayatta kalmadığı, petrol bileşenlerini parçalayarak gelişimini sürdürebildiği görüldü.

PETROLÜ PARÇALAYAN DOĞAL SİSTEM

Mantarların kirleticileri parçalamak için kullanıldığı yöntem, bilim dünyasında mikoremediasyon olarak adlandırılıyor. Bu yöntemde mantarların salgıladığı enzimler, topraktaki bazı karmaşık kimyasal bileşiklerin parçalanmasına yardımcı oluyor.

Araştırmacılar ayrıca mantarın, hidrokarbonları parçalayabilen bazı bakterilerin çoğalmasını desteklediğini belirledi. Mantarlarla bakteriler arasındaki bu etkileşimin, kirli toprakların temizlenmesini hızlandırabileceği değerlendiriliyor.

Laboratuvar ortamında elde edilen sonuçlar, petrol sızıntılarından etkilenen arazilerin iyileştirilmesi için yeni bir seçenek sunuyor. Ancak yöntemin geniş alanlarda kullanılabilmesi için farklı toprak ve iklim koşullarında yeni deneylerin yapılması gerekiyor.