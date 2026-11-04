Uluslararası Para Fonu (IMF) verileri doğrultusunda satın alma gücü paritesine göre kişi başına düşen milli gelirini 95 bin 500 dolara taşıyan ülke, 94 bin 400 dolar seviyesinde kalan Amerika Birleşik Devletleri'ni geride bırakarak Batı Yarımküre'nin kişi başına en çok gelir düşen ülkesi unvanını elde etti.

Aralık 2019'da ilk ticari petrol üretimine başlayan 850 bin nüfuslu Guyana, küçük nüfusuna karşın elde ettiği devasa enerji gelirleri sayesinde dünya ekonomisinin en hızlı büyüyen aktörlerinden birine dönüştü.

Petrol gelirlerinin altyapı yatırımlarına, kamu projelerine ve yerel kalkınmaya yönlendirilmesiyle birlikte ülke, Lihtenştayn, Singapur, İrlanda ve Lüksemburg gibi finans ve yüksek teknolojiye dayalı geleneksel zenginlerin yer aldığı küresel zirve yarışına hızla ortak oldu.

DENGEYİ KORUMAYA ÇALIŞIYORLAR

Ekonomik tablodaki bu çarpıcı rekorlara karşın Guyana yönetimi, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve kağıt üzerindeki servet artışının toplumun tüm kesimlerine eşit şekilde yansımama riskine karşı önlemler alıyor. Ülke zenginliğinin kalıcı hale getirilmesi amacıyla devreye sokulan Doğal Kaynaklar Fonu ile gelirlerin önemli bir bölümü gelecek nesiller için güvence altına alınırken, cari

harcamalar ile uzun vadeli yatırımlar arasındaki dengenin korunması hedefleniyor.

IMF'nin satın alma gücü paritesine (SAGP) göre, kişi başına düşen GSYİH verilerine göre listedeki 15 ülke şöyle;

1. Lihtenştayn: 195.372

2. Singapur: 173.708

3. İrlanda: 159.129

4. Lüksemburg: 156.719

5. Makao: 140.423

6. Norveç: 115.548

7. Katar: 112.312

8. İsviçre: 105.680

9. Tayvan: 98.051

10. Brunei: 97.858

11. Guyana: 95.477

12. Amerika Birleşik Devletleri: 94.430

13. Danimarka: 89.667

14. Birleşik Arap Emirlikleri: 87.774

15. Hollanda: 87.773