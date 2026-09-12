ABD Başkanı Donald Trump, İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly ile Dublin'de gerçekleştirdiği basın toplantısında Babülmendep Boğazı ve Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hürmüz Boğazı'ndan kritik deniz trafiğinin geçişine yardımcı olup olamayacağı yönündeki soruya yanıt veren Trump, her şeyin "gayet iyi çözüleceğini" ifade etti.

Söz konusu açıklamalar, Yemen'deki Husi isyancıların hızlı ilerleyişi ve Suudi Arabistan'daki kritik bir petrol boru hattına düzenlenen saldırıların ardından Krallık'a yönelik yeni endişelerin ortaya çıktığı bir dönemde geldi.

'HUSİLER BİZİ ARADI'

Husilerin kendilerini aradığını belirten Trump, "Husiler bizi aradı, bizimle savaşmak istemiyorlar" ifadelerini kullandı.

Trump, "bizim onların peşine düşmemizi istemediklerini söylediler. Gemilerin çoğunun geçmesine izin veriyorlar" diye ekledi.

Husi sözcüsü sadece Suudi Arabistan gemilerinin Babülmendep Boğazı'ndan geçmesine engel olacaklarını ifade etmişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın iyi arkadaşı olduğunu vurgulayan Trump, "Her şey gayet iyi çözülecek" açıklamasını yineledi.

İRAN SAVAŞINA DEĞİNDİ

İran ile yaşanan savaşa değinen Trump, savaşın ABD'deki Kasım ayı ara seçimlerinden sonra sona ereceğine ve bununla birlikte petrol fiyatlarının hızla düşeceğine inandığını belirtti.

Gazetecilere konuşan Trump, "Çok yakında olacağını düşünüyorum. Muhtemelen ara seçimlerin hem en ardından olacaktır. Seçimi karmaşıklaştırmak için ellerinden geldiğince dayanmaya çalışıyorlar. Ancak bence insanlar bunun farkında. Bu gerçekleştiğinde, petrol fiyatları tepe taklak düşecek" dedi.

Hürmüz Boğazı'nı ABD'nin yönettiğini söyleyen Trump "Hürmuz Boğazı'nı son derece sıkı bir şekilde kontrol ediyoruz. Kimse bunun olacağını tahmin etmemişti. Her gün ortalama 25 gemi indiriyoruz" dedi.

Suudi Arabistan'ın kritik Doğu-Batı petrol boru hattına düzenlenen saldırıdan İran'ın sorumlu olup olmadığı sorusuna ise ABD Başkanı, "Muhtemelen sorumlular" yanıtını verdi.

GAZZE VURGUSU

ABD Başkanı Trump, savaşın harabeye çevirdiği Gazze Şeridi'ne yönelik ABD çabalarının "harika" olduğunu savundu.

İrlanda'da bir gazetecinin ABD'nin "İsrail'in soykırım savaşını kolaylaştırması" hakkındaki sorusuna yanıt veren Trump, "Gazze dediğinizde, bilirsiniz, yangını söndürdük ve tüm rehineleri geri aldık. Şu anda Gazze'de çok az şey yaşanıyor" şeklinde konuştu.

Hayatını kaybeden rehinelerin ailelerine değinen Trump, "bu harika. O ölü rehinelerin ebeveynleri, onların öldüğünü biliyordu. Oğullarını veya kızlarını... geri istiyorlardı. Ve sonunda her birini geri aldık" dedi.

Gazze'deki mevcut duruma ilişkin değerlendirmesini sürdüren Trump, "Gazze'ye bakarsanız, şu anda kurulan birçok iyi ilişki var. Oldukça harika oldu. Harika bir iş çıkardığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.