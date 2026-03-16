Altın, Orta Doğu’daki çatışmanın etkisiyle zayıflayan dolar ve petrol arzına yönelik tehditlerin etkisiyle dalgalı seyir sergiledi. Petrolün ateşi yeni haftada da devam ederken, 100 doların üzerinde bulunuyor.

PETROLDE GÜÇLÜ DURUŞ

Petrol fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Dün gece seansında 106 dolara kadar yükselen petrol fiyatları bu seyrini korumaya çalışıyor. Brent petrol bugün sabah seansında 08.08'de 104 dolarda bulunuyor.

Ham petrolde de yeni haftada yükselişlerin olduğu görülüyor. Ham petrol yeni haftaya 102 dolardan başladı. Bugün sabah seansında 08.08'de 99 dolarda bulunuyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altının haftanın ilk işlem gününe başlarken, 4 bin 996 dolar seviyesine geriledikten sonra yeniden 5 bin doların üzerini gördü. Bugün sabah seansında 08.08'de 5 bin 12 dolarda bulunuyor.

Gram altın, dolar/TL kurundaki yatay seyir ve ons altındaki dalgalı seyrin etkisiyle, karışık bir seyir sergiliyor. Gram altın bugün sabah seansında 08.08'de 7 bin 122 lirada bulunuyor.

ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİM DİNMİYOR

Hafta sonu ABD, İran’ın ana petrol ihracat merkezini vururken, Tahran da Basra Körfezi çevresindeki çeşitli ülkelerde enerji altyapısına yönelik saldırılarına devam etti. Dünyadaki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın yaklaşık beşte birinin geçtiği stratejik deniz yolu olan Hürmüz Boğazı’ndaki trafik ise neredeyse durdu.

Savaş uzadıkça merkez bankalarının faiz indirimi ihtimali de zayıflıyor. Cuma günü açıklanan ABD tüketici harcamaları verileri, ekonomik büyümenin beklentilerden zayıf olmasından dolayı harcamaların ocak ayında çok az arttığını gösterdi.

Yatırımcılar artık bu haftaki ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısında faiz indirimi ihtimalini neredeyse sıfır olarak fiyatlıyor. Daha yüksek borçlanma maliyetleri genellikle faiz getirisi olmayan değerli metalleri baskı altında bırakır.

