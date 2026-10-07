Brent petrol, 101 doların üzerine çıkarak yükselişini sürdürdü. Ham petrol fiyatları da varil başına 90 doların üzerine yükselerek beş haftalık en düşük seviyelerden toparlanma gösterdi.

ORTADOĞU'NUN ARZ RİSKLERİ FİYATLARI YUKARI İTİYOR

Petrol piyasasında enflasyon baskıları ve faiz artırımı beklentileri etkili olmaya devam ederken, Ortadoğu'daki gelişmeler fiyatları yukarı yönlü hareketlendirdi. İran'ın son günlerde Hürmüz Boğazı'ndaki tankerlere yönelik saldırılarını artırması, piyasada tedirginlik yarattı. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları'na göre ekim ayında bölgede şimdiye kadar 9 saldırı olayı kaydedildi.

Yine de tankerler artan risklere rağmen Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye devam ediyor. Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı petrol boru hattı üzerinden ham petrol pompalama kapasitesi günlük 5,8 milyon varile yükseltildi. Basra Körfezi'nden gelen enerji akışlarında toparlanma sinyalleri görülse de fiyatlar hafta boyunca 101 dolar seviyesinde kaldı.

FÜZE SALDIRISI VE KOALİSYON TEPKİSİ

Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon, Husi milislerinin Suudi Arabistan'daki Khamis Mushait kentine doğru fırlattığı bir balistik füzenin engellenerek imha edildiğini duyurdu. Bölgedeki çatışmalar, petrol piyasasında arz risklerini canlı tutuyor.

YAKIT PİYASALARINDA ARZ BASKISI

Ortadoğu'daki saldırılar, enerji piyasasında riskleri artırırken, Rusya'nın dizel ihracatına yönelik kısıtlamaları ve rafinerilerdeki aksaklıklar yakıt piyasalarını sıkılaştırıyor. Çin'in ekim ayı yakıt ihracatının bir kısmını askıya aldığına dair haberler de arz baskısını güçlendirdi.

G7 ülkelerinin acil durum petrol ve dizel rezervlerini serbest bırakma planı, petrol ve yakıt piyasalarında kısmi bir rahatlama sağlayabilir.

EIA TAHMİNLERİ YÜKSELTTİ

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), hızla azalan küresel stoklar ve arz riskleri nedeniyle 2026 ve 2027 yılı petrol fiyat tahminlerini yukarı revize etti. EIA verilerine göre, 25 Eylül itibarıyla benzin stokları beş yıllık ortalamanın yüzde 7 altında bulunuyor. Rafineri kullanım oranı ise yüzde 92,5 seviyesinde.