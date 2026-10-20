Doha ve İslamabad’ın sunduğu bildirilen teklif, tarafların taleplerini karşılayacak karşılıklı tavizler içeriyor. İran’ın nükleer tesislerine Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından gizli denetim yapılması ve Katar’da dondurulmuş İran varlıklarıyla ilgili 6 milyar dolarlık bir düzenleme gündemde.

Reuters'ın 20 Ekim tarihli haberine göre Brent petrolün varil fiyatı 111,75 dolara kadar çıkarak beş ayın zirvesini gördü. Suudi Arabistan'daki enerji tesislerine yönelik saldırı iddiaları ve Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğine ilişkin riskler fiyatları yukarı taşıdı.

Reuters'ın görüştüğü İranlı yetkililer, Tahran yönetiminin ABD'deki 3 Kasım ara seçimleri öncesinde Washington'a siyasi avantaj sağlamamak için müzakereleri uzattığını ileri sürdü. Haberde, taraflar arasındaki güvensizliğin ve Hürmüz Boğazı üzerindeki anlaşmazlığın uzlaşmayı zorlaştırdığı belirtildi.

Petrol fiyatlarının yükselişinde, son iki haftada en az 18 gemiye yönelik saldırı bildirimi ve enerji sevkiyatının kesintiye uğrayabileceği endişesi etkili oldu. Bu tablo, diplomatik uzlaşma haberlerinin piyasalar üzerindeki olası olumlu etkisini sınırlıyor.

Reuters, İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların enerji piyasalarında oynaklığı artırdığını, Shell, BP ve TotalEnergies gibi şirketlerin rafineri marjlarında güçlü artış beklediğini bildirdi.