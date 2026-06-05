Ain Sokhna'daki projelerin merkezinde, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrik kullanılarak hidrojen üretimi yer alıyor. Üretilen hidrojen daha sonra yeşil amonyağa dönüştürülerek Avrupa ve diğer uluslararası pazarlara ihraç edilecek. Bölgedeki ilk büyük tesislerden biri olan 100 MW kapasiteli yeşil hidrojen projesi kısmi olarak üretime başladı.

AVRUPA'YA İHRACAT İÇİN HAZIRLANIYOR

Ain Sokhna'da geliştirilen projelerin temel hedeflerinden biri Avrupa'nın artan temiz enerji ve yeşil yakıt talebini karşılamak. Bölgede üretilen yenilenebilir amonyağın Avrupa Birliği'ne ihraç edilmesi için yüz milyonlarca euroluk anlaşmalar imzalanırken, sevkiyatların önümüzdeki yıllarda kademeli olarak artırılması planlanıyor.

Yetkililer, Süveyş Kanalı'nın sağladığı stratejik konum sayesinde Ain Sokhna'nın küresel enerji ticaretinde önemli bir merkez haline gelebileceğini belirtiyor. Bölgedeki projeler yalnızca hidrojen ve amonyak üretimini değil, gelecekte sentetik yakıtlar ve düşük karbonlu denizcilik yakıtlarını da kapsayacak şekilde genişletiliyor.

MİLYARLARCA DOLARLIK YATIRIM ÇEKİYOR

Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'nde bugüne kadar yeşil hidrojen ve türev yakıt projeleri için 10 milyar doların üzerinde yatırım anlaşması imzalandı. Daha geniş ölçekte değerlendirildiğinde ise bölgede onlarca milyar dolarlık yeni yatırım planları bulunuyor. Çok sayıda uluslararası enerji şirketi ve yatırımcı, yeni tesisler kurmak için projelere dahil olmuş durumda.

Mevcut planlara göre 2027 yılında Avrupa'ya yönelik daha büyük ölçekli teslimatların başlaması beklenirken, 2030'lu yıllarda Ain Sokhna'nın dünyanın önde gelen yeşil hidrojen ve yeşil amonyak ihracat merkezlerinden biri haline gelmesi hedefleniyor. Uzmanlar, bölgenin enerji dönüşümünde oynayacağı rol nedeniyle önümüzdeki yıllarda yakından takip edileceğini belirtiyor.