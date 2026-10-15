Araştırmanın sonuçları, alternatif yakıtların geleceği açısından dikkat çekici veriler ortaya çıkardı. Özellikle üretim maliyeti ve çevreye etkisi bakımından elde edilen bulgular, ulaşım sektöründe yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

BAMBU BİTKİSİNDEN YAKIT ÜRETTİLER

ABD'deki Worcester Polytechnic Institute araştırmacıları, dünyanın en hızlı büyüyen bitkilerinden bambunun sıvı yakıt üretiminde kullanılabileceğini belirledi.

Araştırmada hidrotermal sıvılaştırma (HTL) adı verilen bir yöntem ele alındı. Bu yöntemde bambu, suyla birlikte yüksek sıcaklık ve basınç altında işleniyor. Böylece bitkinin yapısındaki organik maddeler parçalanarak ham petrole benzeyen sıvı bir ürüne dönüştürülüyor. Elde edilen sıvı, daha sonra çeşitli işlemlerden geçirilerek ulaşımda kullanılabilecek yakıtlara dönüştürülebiliyor.

Sustainable Energy & Fuels dergisinde yayımlanan çalışmada araştırmacılar, bu yöntemin ticari ölçekte uygulanması durumunda ortaya çıkacak maliyeti ve çevresel etkileri modelledi.

Hesaplamalara göre bambu bazlı yakıtın, benzinle aynı miktarda enerji sağlaması esas alındığında litre başına yaklaşık 0,73 dolara mal olabileceği öngörüldü. Ayrıca yakıtın yaşam döngüsü boyunca oluşturduğu sera gazı emisyonunun geleneksel fosil yakıtlara göre 26 kat daha düşük olabileceği hesaplandı.

DAHA AZ TARIM ARAZİSİNE İHTİYAÇ DUYUYOR

Bambunun en önemli avantajlarından biri, verimsiz topraklarda bile hızla büyüyebilmesi. Araştırmacılara göre bitki, hasat edildikten sonra yeniden yetişebildiği için her yıl tekrar ekilmesi gerekmiyor.

Hesaplamalar, ABD'deki mısırdan etanol üretimine eşdeğer miktarda yakıtın, kullanılan tarım arazisinin yaklaşık yüzde 13'üyle üretilebileceğini gösterdi.

Bambunun yer altındaki kök sistemiyle karbon depolaması da çevresel avantajları arasında gösterildi.

Araştırmacılar, teknolojinin geliştirilmesi halinde özellikle ağır taşımacılık ve havacılıkta fosil yakıt kullanımını azaltabilecek bir seçenek ortaya çıkabileceğini belirtti. Ancak yakıtın geniş ölçekte ticari üretimi için çalışmaların sürdürülmesi gerekiyor.