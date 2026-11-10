Stellantis, Kanada'nın Ontario eyaletinde bulunan Brampton fabrikasını zırhlı araç üreticisi Roshel'e satmak için anlaşmaya vardı. İşlemin beklendiği gibi yıl sonuna kadar sonuçlanması halinde fabrikada otomobil üretimi sona erecek.

The Wall Street Journal'dan aktardığı habere göre, Toronto yakınlarındaki tesisin satışına ilişkin anlaşma pazartesi günü tamamlandı.

Satış işleminin ise yıl sonuna kadar sonuçlanması bekleniyor. Brampton fabrikası, ABD ile Kanada arasındaki ticari gerilimlerde de gündeme gelmişti.

SAVUNMA SANAYİSİNDE YENİ FIRSAT HEDEFİ

Stellantis İcra Kurulu Başkanı Antonio Filosa, anlaşmanın şirketin stratejik hedeflerini ilerlettiğini ve savunma sanayisinde yeni fırsatlar oluşturmayı amaçladığını belirtti.

Filosa, satışın Brampton tesisinin yeniden verimli bir sanayi faaliyetine kazandırılmasının önünü açacağını ifade etti.

Peugeot, Fiat, Jeep, Opel ve Chrysler gibi markaları bünyesinde bulunduran Stellantis, Kuzey Amerika'daki üretim kapasitesini ve tesis kullanımını yeniden şekillendirmeyi hedefliyor.

Şirketin bu yılın başında duyurduğu dönüşüm planı, 2030'a kadar bölgedeki fabrika alanlarının daha büyük bölümünün kullanılmasını öngörüyor.