Son dönemde yaşadığı finansal zorlukları aşmaya çalışan İş Holding'in bünyesindeki bir şirket için daha karar çıktı.

Daha önce KFC, Pizza Hut ve Krispy Kreme için iflas koruması alan holdingin bünyesindeki Peyman Kuruyemiş için 1 yıllık kesin mühlet kararı verildi.

Mahkemenin verdiği kesin mühlet sürecinde mal varlıklarının korunması ve şirketin faaliyetlerinin denetlenmesi amacıyla daha önce görevlendirdiği üç kişilik konkordato komiseri heyetinin görevine devam etmesine de karar verdi.

Buna göre konkordato komiserlerinin şirketin mali durumunun takibi yapılacak, üç ayda bir hazırlanan raporlarla mahkeme bilgilendirilecek.

Bunun yanında konkordato komiser heyetinin önerisi doğrultusunda beş kişilik bir alacaklılar kurulunun oluşturulmasına da karar verildi.