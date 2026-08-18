Bunun için peynirin saklandığı kabın içine bir parça kağıt havlu yerleştiriliyor. Kağıt havlu, kapta biriken fazla nemi emerek özellikle sert ve yarı sert peynirlerin yüzeyinde oluşabilecek istenmeyen nemi azaltıyor. Ancak peynirin tamamen kurumasına izin vermemek de önemli.

FAZLA NEM KÜFLENMEYİ HIZLANDIRABİLİYOR

Peyniri doğrudan plastik ambalaja sıkıca sarmak, içeride nem birikmesine neden olabiliyor. Bu nedenle açılmış kaşar, cheddar ve benzeri sert veya yarı sert peynirlerde nem dengesinin korunması gerekiyor. Kağıt havlu ıslandığında yenisiyle değiştirilerek kabın içinde fazla nem birikmesinin önüne geçilebiliyor.

Peynirin saklanma şekli de en az kağıt havlu kadar önemli. Kesilmiş peynirin açıkta bırakılması nem kaybetmesine ve sertleşmesine yol açıyor. Peynir kağıdı, mumlu kağıt veya parşömen kağıdına sarıldıktan sonra uygun bir saklama kabına alınması, hem nem kaybını azaltıyor hem de aromasının korunmasına yardımcı oluyor.

HER PEYNİRDE AYNI YÖNTEM UYGULANMIYOR

Bu yöntem özellikle kaşar, cheddar ve gouda gibi sert veya yarı sert peynirler için uygun. Beyaz peynir ve feta gibi salamurada saklanan peynirlerde ise farklı bir yöntem gerekiyor. Bu tür peynirlerin kendi salamurasında veya uygun şekilde hazırlanmış tuzlu suda tutulması, nemini ve dokusunu korumasına yardımcı oluyor.

Saklama kabının buzdolabının sıcaklığı daha dengeli olan raflarından birinde tutulması da önemli. Peynirin her kullanımın ardından yeniden kapatılması ve kağıt havlunun ıslandığında değiştirilmesiyle açılmış peynir daha uzun süre uygun koşullarda saklanabiliyor.