Sakarya Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Teşvikiye Mahallesi’ndeki bir işletmede usulsüz gıda üretimi yapıldığı yönündeki duyumlar üzerine harekete geçti. Uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olan 5 ton bozuk kaşar peyniri ele geçirildi.

GİZLİ GİZLİ PİYASAYI BOZUK KAŞARLA DOLDURMUŞLAR

Ekiplerin yaptığı tespitlere göre, işletme faaliyetlerini gizlemek için camlar içeriden karartılmış, personel giriş-çıkışları ile mal indirme-yükleme işlemleri yalnızca geceleri gerçekleştirilmiş. Araçların doğrudan kapıya yanaştırılmasıyla içerideki faaliyetin dışarıdan fark edilmemesi sağlanmaya çalışılmış.

TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER KULLANILDI

Operasyona Pamukova Cumhuriyet Savcılığı’nın koordinesinde; Sakarya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Yapılan denetimlerde, işletmede peynir üretiminde süt kullanılmadığı, piyasadan toplanan tarihi geçmiş veya geçmek üzere olan kaşar peynirlerinin yeniden eritilerek işlenip piyasaya sürülmeye çalışıldığı belirlendi.

GEÇMİŞ SABIKALAR DİKKAT ÇEKTİ

İşletme sahibine, onaysız ve sağlıksız koşullarda gıda üretmekten 210 bin 622 TL idari para cezası kesildi. Ancak yapılan araştırmada, işletme sahibinin daha önce de benzer suçlardan birçok kez ceza aldığı fakat adına kayıtlı mal varlığı olmaması nedeniyle bu cezaların tahsil edilemediği ortaya çıktı.